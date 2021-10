Élisabeth Borne : "Le nombre d'apprentis a augmenté de 60% en Côte-d'Or entre 2017 et 2020"

Les ministres aiment décidément beaucoup la Côte-d'Or. Ce vendredi, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est avec nous. Elle vient rendre une visite aux apprentis de La Noue, à Longvic, et faire le point sur le dispositif "Un jeune, une solution".

France Bleu Bourgogne - Un mot d'abord sur la réforme de l'assurance chômage, puisque deux syndicats appellent vendredi matin à un rassemblement juste avant votre visite du CFA de Longvic...

Élisabeth Borne - Elle est entrée pleinement en vigueur depuis le 1er octobre avec un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, qui s'applique aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis le 1er octobre. Ce qu'on veut avec cette réforme, c'est encourager le travail et faire que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent. Mais c'est aussi lutter contre le recours excessif aux contrats courts, avec notamment un système de bonus malus pour les entreprises pour les inciter à proposer des contrats plus longs. Vous savez, l'Insee nous prévoit un taux de chômage à 7,6% au troisième trimestre et d'ici la fin de l'année. Et je pense que c'est le bon moment pour faire cette réforme.

Pour certains parents, c'est encore un petit peu poussiéreux, l'apprentissage. Comment faites-vous aujourd'hui pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l'apprentissage ?

Je dis aux jeunes que c'est vraiment une voie d'excellence pour accéder à l'emploi. C'est la possibilité de se former à de très beaux métiers qu'on ne connaît peut-être pas assez. Les métiers de l'artisanat, du bâtiment, de l'industrie, en ayant un contrat de travail, donc en étant rémunérés. Et puis, non seulement on se forme, mais en plus on découvre le monde de l'entreprise et c'est très souvent un job à la clé.

On sait qu'en Côte d'Or ça fonctionne bien. Est-ce qu'on a des chiffres dans le département ?

Le nombre d'apprentis a augmenté de plus de 60% entre 2017 et 2020. On était à peu près à 2500 apprentis en 2017. On était à plus de 4000 en 2020 et je suis sûr qu'on va faire encore mieux en 2021.

Le dispositif "Un jeune, une solution" prévoit des aides pour les entreprises allant de 5000 euros, pour le recrutement d'un apprenti mineur, jusqu'à 8 000 euros, pour le recrutement d'un apprenti majeur en contrat d'apprentissage. Vous étiez venue il y a un an à Gilly-lès-Cîteaux à la fromagerie Delin, vous aviez pu voir la mise en place de ce plan in situ... Est-ce que ça marche bien encore aujourd'hui ?

J'avais rencontré des jeunes qui s'engageaient dans l'apprentissage, mais aussi des jeunes qui étaient passés par cette voie et qui avaient un CDI dans l'entreprise. Et puis, je pense que c'est important aussi d'avoir en tête que quand on part sur ces métiers de l'apprentissage, par exemple les métiers de l'artisanat, non seulement on a un emploi quand on a fini son apprentissage. Mais derrière, souvent, c'est aussi la possibilité de reprendre l'entreprise. Quand votre patron part à la retraite et donc vraiment, c'est une voie d'excellence pour s'insérer dans la vie professionnelle et avoir des parcours très intéressants.