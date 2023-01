Le nombre d'enfants placés augmente dans la Seine-Maritime, selon la secrétaire d'Etat à l'enfance

Des tables rondes, des rencontres : le département de la Seine Maritime organise ce vendredi ses rencontres de prévention et de protection de l'enfance, avec la secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, Charlotte Caubel. Selon elle, le nombre d'enfants placés augmente dans la Seine-Maritime.

France Bleu Normandie : Selon les derniers chiffres du département, il y a davantage d'enfants placés par l'aide sociale à l'Enfance. Vous confirmez ce chiffres ? Pourquoi ?

Charlotte Caubel : Depuis la sortie de crise sanitaire et à cause probablement de la crise sanitaire, nous avons eu une augmentation dans la France entière et en particulier en Seine-Maritime des placements d'enfants probablement liés à la recrudescence des violences intrafamiliales et des violences sur enfants.

Il est certain que le confinement a eu un impact très fort dans les familles qui étaient en difficulté et on l'a constaté à la fois sur les violences conjugales mais aussi sur les violences sur enfants, il y a eu une recrudescence des violences au sein des familles et donc des mises en protection des enfants en dehors des familles."

Cela vous a amené à modifier votre politique ?

C'est d'abord le président qui a changé son braquet parce qu'il a dit que l'enfance et la protection de l'enfance devaient être une priorité du quinquennat parce qu'effectivement nous avons besoin de protéger les plus vulnérables, qu'ils soient soumis à des violences chez eux ou qu'ils soient en situation de handicap. On a besoin aujourd'hui de se mobiliser mieux pour l'enfance.

Dans un communiqué, la CGT de la Seine-Maritime dénonce le manque de moyens. Que répondez-vous ?

C'est une réalité. Nous traversons une grave crise du travail social parce que le travail social a été lui aussi fortement mobilisé pendant la crise sanitaire. Les professionnels étaient en première ligne, ils ont continué à faire attention à nos personnes âgées, à nos enfants et à toutes les personnes qui doivent faire l'objet de soins. Le travail social aujourd'hui traverse une crise. On a essayé de revaloriser, c'est le cas du Ségur qui consiste à revaloriser les rémunérations. C'est très important. Il y a des travaux en cours pour continuer sur cette avancée. Mais il faut aussi revaloriser les métiers. Il n'y a pas de plus beau métier que de protéger nos enfants que de s'occuper de nos enfants.

Et en termes d'enveloppe du gouvernement ?

Ce n'est pas tant parfois une question de moyens, je vous donne un chiffre : le département de Seine-Maritime dépense chaque année 200 millions d'euros pour les enfants protégés. Donc ce n'est pas des petits chiffres. L'Etat aussi, la justice des mineurs, la santé... il y a beaucoup d'argent qui est mis au profit des enfants. Le problème, c'est qu'il y a parfois un enjeu de coordination et de connaissance des dispositifs.

Et les journées auxquelles je suis appelée aujourd'hui vont être un formidable moment où les gens vont partager ce qu'ils font et vont essayer de se mettre mieux en énergie pour protéger ces enfants et accompagner les professionnels qui rencontrent de vraies difficultés sur le terrain. C'est une réalité.

Donc il n'y aura pas d'argent débloqué ?

D'abord, je le dis : le département depuis des années augmente l'argent qu'il met puisque c'est la compétence du département et l'Etat aussi apporte son concours. On a lancé les Assises de la santé des enfants, un sujet tout à fait essentiel qui conclura probablement à un besoin de moyens. Et on verra ça en avril, quand les travaux auront été achevés.

On met aussi des moyens au titre même de la protection de l'enfance, par exemple l'Etat qui n'est pas compétent, met quand même 5 millions d'euros aux côtés des 200 millions d'euros chaque année au profit de la protection de l'enfance. Et puis il y a d'autres dispositifs : l'école, toute la politique de la ville qui vient accompagner ces enfants en difficulté. De l'argent, bien sûr, il en faut toujours plus, c'est toujours mieux. Mais il y a aussi beaucoup besoin que les acteurs se rencontrent et se coordonnent entre eux pour être plus efficaces.

Ces enfants sont protégés jusqu'à leur majorité par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Et ensuite ?

On avait un chiffre qui n'était quand même pas très glorieux : un SDF, sans domicile fixe, sur quatre dans la rue, sortait de la protection de l'enfance. Ça veut dire qu'on lâchait trop vite nos enfants, là ou dans les familles en général, les enfants restent jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans.

Là à 18 ans, on leur demandait de prendre leur envol alors que ce sont des enfants plus vulnérables. La loi du 7 février 2022 a imposé aux départements de proposer un contrat jeunes majeurs aux enfants qui le souhaitent à 18 ans. C'est une énorme avancée. Je serai cet après-midi sur un dispositif offert par le département de Seine-Maritime pour accompagner mieux ces enfants, ces jeunes qui, en définitive, restent quand même souvent des enfants à 18 ans.

Ils se sentent souvent oubliés, ces enfants...

La protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance est un sujet qui concerne assez peu nos concitoyens. On en parle une fois tous les deux ans quand il y a un reportage un peu compliqué sur ce qui se passe dans les foyers. Mais sinon, tout le monde oublie ça.

II faut aujourd'hui non seulement valoriser les gens qui travaillent autour de ces enfants, c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais bien sûr, valoriser ces formidables parcours que sont ces enfants placés qui souvent sortent de là avec des très belles réussites. Et donc, c'est aussi une de mes missions. C'est en parler et en parler bien parce qu'il y a souvent une image assez dégradée de la protection de l'enfance. Or, il y a de formidables histoires.

Il y a des difficultés. Ce sont des enfants qui ont des histoires compliquées qu'il faut accompagner. C'est des métiers qui sont difficiles. Donc je ne nie pas la réalité de ce qui se passe sur les territoires. Mais il y a aussi de très belles pratiques. C'est ce qu'on verra cet après-midi dans ce dispositif qui accueille les jeunes majeurs. Et il y a de très belles histoires. Et une de mes missions, c'est aussi d'entendre les enfants qui ont été placés ou qui sont placés, et dans le cadre de ces rencontres, il y aura des enfants et des jeunes placés, et c'est toujours des moments très riches.

Quid de l'autorité parentale ? Certains enfants demandent à ce que leurs parents, violents ou auteurs de féminicides, n'aient plus d'autorité parentale sur eux ?

Dans le cadre des violences conjugales, aujourd'hui, la justice, systématiquement, doit se prononcer sur la question de l'autorité parentale. Le problème, c'est que les règles ne sont pas identiques pour les enfants qui sont eux mêmes victimes. Paradoxalement, là où un père ou une mère violente sur un enfant est mis en cause, la question de l'autorité parentale n'est pas encore tranchée. La loi va améliorer ce dispositif. Quand un parent n'a pas exercé correctement sa responsabilité, quand il a été clairement irresponsable, peut il garder l'autorité parentale ? La réponse est dans ma question.