"Le nombre de listes à Périgueux est aberrant" dit Patrick Palem, candidat LREM et Modem

Une visite de soutien pour Patrick Palem le candidat LREM et Modem à Périgueux. Le secrétaire général du MODEM, et député des Yvelines Jean-Noël Barrot était en visite en Dordogne ce mercredi. Pour appuyer fortement la candidate de Patrick Palem donc, qui avait été proposée par le MODEM et validée par La République en Marche.

Sauf qu'entre temps les choses se sont un peu compliquées. Car huit listes au moins seront en compétition pour les municipales à Périgueux (en attendant une éventuelle neuvième liste venue de l'ancien maire Michel Moyrand ?).

Citons celle du maire LR sortant Antoine Audi, celle de son ex adjointe Elisabeth Dartencet, celle de Laurent Rouquié (ex adjoint d'Antoine Audi démis de ses fonctions), de la PS Delphine Labails, la liste "citoyenne" d'Hélène Reys et Marie Moulènes notamment, ou encore la liste écologiste, ou la liste du Rassemblement national menée par Frédéric Gojard.

Mais prendre Périgueux reste un objectif important pour le parti centriste du Modem qui espère que certains se rallieront à la liste de Patrick Palem explique son secrétaire général Jean-Noël Barrot.

"En tout cas c'est important pour le Modem de s'engager pour Périgueux, nous sommes déjà présents dans la vie municipale par Hussein Khairallah notamment et maintenant il faut aller plus loin et proposer un projet d'avenir pour Périgueux" dit Jean-Noël Barrot.

"Autour de Patrick Palem on peut concevoir un rassemblement large au delà des étiquettes partisanes avec toutes les bonnes volontés engagées pour l'avenir de Périgueux donc il nous reste quelques semaines pour faire converger ces bonnes volontés" espère le secrétaire général du Modem

A Bergerac, il est urgent d'attendre

Patrick Palem lui n'appelle pas officiellement au rassemblement sous ses couleurs, mais il espère bien éviter un peu l'émiettement avant le premier tour des municipales.

_"Je n'appelle à rien mais si certains ont le souhait de participer à quelque chose de commun, c'est important de se réunir. Maintenant chacun a le droit de se présenter, c'est la démocratie. Mais neuf listes, on se rend compte que ce nombre va diviser énormément, donc on peut toujours espérer qu'à partir du programme que l'on a réalisé, il y ait toujours des possibilités d'association"_dit le candidat LREM/ Modem.

Dans les autres communes, le MODEM soutient l'ex candidate LR aux législatives Isabelle Yvoz à Thiviers, le candidat LREM Martial Candel à Nontron, et Jean-Jacques de Peretti à Sarlat si celui ci confirme sa candidature.

A Bergerac en revanche pour le Modem, il est urgent d'attendre. La République en Marche a apporté son soutien à l'investiture PS de Fabien Ruet. Mais le parti centriste du Modem lui souhaite encore attendre un peu avant de se prononcer officiellement.