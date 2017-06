Les médias s'arrachent le nouveau député de la Creuse

TF1, France 2, BFM TV, L'Express, Paris Match et même Radio Canada ou l'agence américaine Associated Press... Jean-Baptiste Moreau n'en finit plus de répondre aux sollicitations depuis qu'ils s'est lancé en politique sous les couleurs de la République en Marche. Florilège.

La première apparition médiatique de Jean-Baptiste Moreau a eu lieu sur le plateau de l'Emission politique de France 2 le 6 avril dernier. Le futur député de la Creuse fait partie des 14 premiers candidats investis par En Marche et Emmanuel Macron les présente lui-même alors qu'il est invité par Léa Salamé et David Pujadas.

Ce ne sont pas des députés Internet, ils sont là en chair et en os ! #LEmissionPolitique pic.twitter.com/rm1yiANefG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2017

Pour Jean-Baptiste Moreau, c'est le début des ennuis : son portable ne finira plus de sonner. la presse locale l'appelle en premier (France Bleu, France 3, La Montagne, l'Echo) et rapidement, son profil atypique intéresse les médias nationaux. Un paysan candidat à l'Assemblée, voilà qui est original ! Même si son CV n'est pas celui de n'importe qui : ingénieur agronome, Jean-Baptiste Moreau est aussi président d'un abattoir dans la Vienne et de la Celmar (la plus grande coopérative agricole de vaches limousines en Creuse).

Il passe sur BFM TV, il est l'objet d'un portrait dans L'Express, il passe au 20 heures de TF1 aussi et, consécration, l'émission Complément d'enquête (France 2) décide de poser ses caméras en Creuse et de suivre la campagne électorale pour tourner un documentaire diffusé quelques jours après le premier tour.

Jean-Baptiste Moreau sera le candidat d'En Marche à l'élection législative en Creuse pic.twitter.com/jpVHwz7Ubk — Corinne CHEVRETON (@CHEVRETONCorinn) May 11, 2017

Complément d'enquête : le péril jeune, documentaire diffusé le 15 juin.

Après sa victoire au second tour le 18 juin, Jean-Baptiste Moreau répond aussi aux questions de BFM TV (à nouveau), de France 2 (le 20h), de France 3 (la rédaction nationale), de France 5 (C dans l'air), et même de Paris Match !

Jean-Baptiste Moreau dans Paris Match le 22 juin 2017 - Paris Match

Mais à l'étranger aussi, Jean-Baptiste Moreau suscite l'intérêt : l'agence de presse américaine Associated Press lui consacre un portrait dans une dépêche intitulée "New French Revolution?, des novices au parlement". Outre Atlantique, Radio Canada a également contacté le nouveau député de la Creuse.