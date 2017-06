Le nouveau député des quartiers nord débarque à l'Assemblée Nationale

Saïd Ahamada, élu dans la 7ème circonscription des Bouches du Rhône a découvert ce mardi le Palais Bourbon. Le premier député d'origine comorienne veut y défendre les quartiers nord.

Il est arrivé en métro, en cherchant son chemin jusqu'au Palais Bourbon. Le nouveau député des quartiers nord de Marseille reconnait qu'il n'aime pas Paris. Mais Saïd Ahamada n'est pas insensible aux fastes et aux symboles de l'Assemblée Nationale. A son entrée, un huissier l'accueille et lui dit : "Bienvenue monsieur le député et félicitations".

La mallette du député

La suite, c'est la visite du Palais et les démarches administratives. Comme chaque nouvel élu, l'ancien directeur général adjoint de la ville d'Avignon se voit remettre la fameuse mallette du député : la cocarde, l'écharpe, le règlement et la carte officielle.

Saïd Ahamada reçoit sa carte officielle de député de la République © Radio France - David Aussillou

Je suis monté au perchoir pour m'imaginer prendre la parole

Mais l'instant le plus fort c'est l'entrée dans l’hémicycle. Saïd Ahamada l'imaginait beaucoup plus grand. "Je ne sais pas comment on arrive à caser 577 députés dans cette salle, dit-il en riant. Mais le nouvel élu des quartiers nord de Marseille pense déjà à ce qu'il pourrait un jour dire en prenant la parole à l'Assemblée : "Je suis monté au perchoir et je me suis imaginé prendre la parole sur la délinquance à Marseille et sur les règlements de compte. Là dessus, je serai force de proposition. Et peut-être plus".

Première fois à la tribune de l'hémicycle de l'@AssembleeNat. Tant de grandes femmes et de grands hommes s'y sont succédés. Que d'émotions. pic.twitter.com/3tuUxAfOzX — Saïd Ahamada (@saidahamada) June 20, 2017

Saïd Ahamada n'a pas encore pu voir la place qu'il occupera dans l'hémicyle mais il est déja candidat à la présidence du groupe d'amitiés France-Comores. Un candidat naturel car l'élu marseillais est le premier député français d'origine comorienne.