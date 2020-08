Nouveau logo de Béziers Méditerranée : un changement de mauvais goût

Depuis quelques jours, le nouveau logo de l'agglomération de Béziers circule sur les réseaux sociaux. La nouvelle gouvernance met en avant un visuel plus symbolique, "Un logo qui rappelle notre histoire et notre identité !" Alors qu'il n'a pas encore été présenté en Conseil d'agglomération, des voix s'élèvent contre ce passage en force.

"L'ancien logo visuel ne convenait pas précise l'agglomération de Béziers".

"L'ancien logo ne voulait rien dire. Il n'avait aucun sens. Robert Ménard souhaitait rompre avec l'image de l'ancien président". Le directeur de cabinet de Rober Ménard assure que Frédéric Lacas avait lui-même changé le logo sans concertation après son élection en 2014.

Démenti de Frédéric Lacas

Faux assure l'ancien président de l'agglomération et maire de Sérignan. "Nous ne sommes jamais passés en force. Nous avons toujours évoqué ensemble des décisions que nous allions prendre. S'il n'y a pas eu de vote, la décision a été prise en concertation. Et si nous l'avons fait, il y avait une raison. Le logo existait depuis 14 ans. Nous voulions quelque chose de plus dynamique. Nous avions un projet de territoire. De nouvelles communes nous rejoignaient à ce moment-là''.

"Ce nouveau logo est de mauvais goût. Ce changement représente un coût financier non-négligeable pour les citoyens car il va falloir le changer sur tous les supports visuels".

Nicolas Cossange, ancien candidat aux élections municipales de 2020 demande lui-aussi des comptes. Dans un courrier adressé ce jour à Robert Ménard, l'élu d'opposition de l'agglomération s'interroge :

"Comme de nombreuses Biterroises et Biterrois, j'ai découvert par un tweet en ''avant-première'' le nouveau logo de l'agglomération Béziers-Méditerranée".

''Je m'étonne'', rajoute Nicolas Cossange, "que son adoption n'ait pas fait l'objet d'un débat lors du Conseil Communautaire, moins sur son aspect visuel que sur les coûts que cela va entraîner".

Ancien logo de Béziers Méditerranée - .

Nicolas Cossange comme de nombreux élus d’opposition s’interroge sur le coût de ce logo. "Quelle procédure de marché public a-t-elle été utilisée ? Avez-vous prévu, à l'instar de ce que vous aviez fait avec le logo de la ville en 2014, de remplacer le logo actuel sur l'ensemble des supports où il se trouve et si oui avez-vous une estimation des coûts que cela va engendrer ?"

Sur les réseaux sociaux ce changement brutal fait aussi réagir.

"Un logo qui rappelle notre histoire ? On vient d'effacer d'un revers de manche tous les villages qui font partis de l'agglomération".

D'autres approuvent en revanche ce changement et félicitent le maire de cette décision.