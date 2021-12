Le nouveau maire d'Orange, Yann Bompard, apporte son soutien à Éric Zemmour. Comme son père, Jacques Bompard, qu'il vient de remplacer dans le fauteuil de maire, il lui a apporté son parrainage en vue de l'élection présidentielle, à laquelle Éric Zemmour est désormais officiellement candidat.

"Le parrainage avait déjà été envoyé par mon père, Jacques Bompard, ès qualité de maire, et par moi-même ès qualité de conseiller départemental. Du coup, je l'enverrai aussi ès qualité de maire", détaille Yann Bompard, invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin.

Yann Bompard, 36 ans, succède à son père à la mairie d'Orange. Jacques Bompard a été contraint à la démission après sa condamnation à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Désormais, son fils veut se consacrer à son mandat de maire mais n'exclut de participer à la campagne d'Éric Zemmour. "S'il y a besoin de notre aide, on sera ravis", assure-t-il. "On est au contact de la population et on voit qu'il y a une grande souffrance et une très grande colère. Il y a des causes qui doivent être réglées au niveau de l'État et pour ça, à droite, il n'y a qu'un seul candidat suffisamment courageux et franc pour relever le défi et pour redresser la France : c'est Éric Zemmour", détaille Yann Bompard.

Quant à la possibilité pour son père, Jacques Bompard, de devenir ministre d'Éric Zemmour s'il est élu à la présidentielle ? "Pourquoi pas, répond Yann Bompard. Je ne pense pas qu'il s'y opposera, mais ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est dérisoire de parler d'histoire de ministre alors que c'est la question de la survie de la France qui se pose".

