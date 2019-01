Le nouveau maire de Chanteau veut tourner la page des bisbilles

Chanteau, France

Il espère tourner une page et faire oublier la crise ouverte qui a sévi pendant plusieurs mois à Chanteau. Bernard Dassy est le nouveau maire de cette commune de 1 500 habitants avec 59,67% des suffrages exprimés (42,40% de participation). Il faut dire que le suspens était limité : seule sa liste avait été déposée.

Une consultation entre la population, les associations et le conseil municipal

Bernard Dassy, 71 ans et ancien ingénieur est déjà connu des Chanteausiens. Il a été conseiller municipal entre 1983 et 1989, puis plus récemment de 2016 à 2018. Il fait partie des nombreux conseillers qui ont lâché l'ancien maire Jannick Vié à l'automne dernier. Après lui avoir reproché pendant des mois un manque de concertation et de communication, les élus avaient voté à la majorité le retrait de ses délégations de pouvoir.

Pour marquer la différence, il souhaite associer plus amplement les habitants à la gestion de la commune : "Notre envie c'est que le village se ressoude, de faire disparaître le clivage qu'il y a eu à un moment. C'est pour ça que l'on souhaite qu'il y ait une large consultation entre la population, les associations et le conseil municipal. Ce sera une organisation à la fois verticale et horizontale."

"La tâche est difficile mais admissible pour nous."

Si Bernard Dassy affirme que tout est prêt pour la mise en place de la consultation, il ne veut pas en dire plus, et préfère attendre le prochain conseil municipal pour dévoiler sa stratégie. Mais une chose est sûre : le temps presse. Il n'a que 15 mois pour mettre en oeuvre son projet : "C'est un mandat extrêmement complexe parce qu'on aura des résultats à fournir dans un laps de temps très court. Prendre des décisions rapides et avoir suffisamment de budget pour faire ce que l'on a envie de faire. Les adjoints et conseillers sont déterminés ! La tâche est difficile mais admissible pour nous."

Le nouveau conseil municipal, avec l'installation de Bernard Dassy, se réunira vendredi 18 janvier.