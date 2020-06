Le nouveau maire de Morlaix face au défi écologique

Fin de 12 ans de mandat pour Agnès Le Brun. Jean-Paul Vermot prend la mairie de Morlaix, après avoir été candidat déjà par deux fois. Un travail de longue haleine pour le natif de Frache-Comté : "Une bonne dynamique a démarré il y a plus de deux ans en réussissant à réunir un noyau de gauche qui nous a permis de bien travailler. "

L'écologie ne se résume pas à du vélo

Un défi, l'écologie, pour le nouvel élu : "Le fait écologique s’impose depuis des années pour nous. Il était intégré dans notre campagne il y a six ans déjà. On est face à _des défis qui nous imposent de regarder les choses avec lucidité et d’agir_. Ca ne résume pas au vélo."

Energies de demain

"Il faut parler d’énergie, on a des potentiels d’énergies locales propres. On peut se permettre d’avoir des ressources pour demain pour aider les habitants sur la rénovation de l’habitat notamment. A Morlaix, le marché de l’habitat dysfonctionne donc la puissance publique a un rôle."

Revitaliser le bassin d'emploi

Mais le bassin d'emploi de Morlaix tremble sous la menace d'une fermeture envisagée de la base maintenance de Hop!. "On a conscience qu’il y a un gros boulot à faire sur la base de Hop ! d’Air France. Je n’ose croire que l’Etat a oublié ses obligations de développement du territoire. Je m’installe samedi prochain à la mairie."