Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en visite dans le Cher

A peine nommé, déjà en visite ! Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a choisi le Cher pour sa première visite officielle ce samedi 21 mai. Celui qui est aussi conseiller régional en Centre-Val de Loire s'est rendu dans deux exploitations agricoles à Massay et Graçay.

La sécheresse au coeur des discussions

Un premier déplacement discret pour Marc Fesneau. Seuls quelques journalistes de l'AFP et du Berry Républicain étaient sur place. Le ministre de l'Agriculture a notamment visité l'exploitation céréalière et l'élevage de vaches laitières de Franck Thivrier à Massay. Il a principalement évoqué avec l'agriculteur ses difficultés liées à la sécheresse.

"Je sais depuis longtemps que dans cette zone du département, les productions agricoles sont assez dépendantes des conditions climatiques, ce sont des zones fragiles, indique Marc Fesneau. Je trouve assez logique de me rendre dans ma région, dans ce territoire symbolique des craintes et des difficultés de l'agriculture pour s'adapter au réchauffement climatique".

La question de l'eau doit être "mise sur la table"

Un réchauffement climatique que Franck Thivrier subit de plein fouet : "dans mes prairies, il n'y a pas grand chose à faucher, il n'y a pas de maïs non plus". L'agriculteur espère alerter le ministre sur sa situation. "Si jamais la chaleur dure encore trois à quatre semaines, ils vont friser et il n'y aura plus que de la tige. On risque de ne pas avoir de céréales pour nourrir les vaches, s'inquiète-t-il. J'espère qu'il nous donnera l'autorisation de pomper un peu plus d'eau".

Le ministre de l'Agriculture est notamment venu observer la sécheresse dans une exploitation céréalière à Grassay © Radio France - Justine Claux

Sur la question de l'eau, Marc Fesneau estime qu'il faut que le sujet soit "mis sur la table". "Dans certains endroits, si on n'a pas accès à l'eau, on ne pourra plus assurer notre autonomie alimentaire, assure le ministre de l'Agriculture. Il faut réussir à dialoguer avec les citoyens, ceux qui ont des craintes, pour leur montrer que c'est un élément essentiel pour le maintien d'une agriculture".

"Il faut réfléchir sur le temps long"

Face à cette crise, Marc Fesneau mise sur le plan de résilience pour aider les agriculteurs, comprenant notamment une aide de 400 millions d'euros pour l'alimentation animale et une baisse du coût du carburant. Mais le ministre de l'Agriculture veut également réfléchir sur des solutions à long terme.

"Sur le temps long, il faut réfléchir à comment adapter les systèmes, c'est la seule solution parce que ces sujets reviennent désormais très régulièrement, explique le ministre. Il faut qu'on arrive à trouver avec les agriculteurs des mesures d'accompagnement, en termes d'investissement et de recherche, pour qu'ils puissent faire face à la situation".

Le seul ministre du Centre-Val de Loire a du pain sur la planche, avec une sécheresse semblable à celle de 2019, catastrophique du point de vue des réserves en eau.