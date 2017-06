Le nouveau ministre Nicolas Hulot invité d'honneur des opoposants l’A45 dans un mois

Douze organisations et collectifs citoyens locaux ont convié le nouveau ministre de l’écologie à venir sur le terrain de l’autoroute A45. Il est invité à l’occasion d’un rassemblement organisé par le collectif Anti A45 dans un mois, le 1er et 2 juillet.

Le 3 avril dernier, 12 organisations et collectifs citoyens locaux, soutenus par 10 associations et ONG nationales ont demandé à Madame Ségolène Royal, alors Ministre de l'Environnement, d'intervenir pour que le décret donnant concession de l’A45 à l’entreprise Vinci, actuellement à l’étude au Conseil d’Etat, ne soit pas signé par le ministre en charge des transports.

Ce sont les mêmes organisations et collectifs qui viennent de convier Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire et Elisabeth Borne, ministre déléguée aux transports, sur le terrain dans un mois. Le but de cette visite serait de rencontrer les paysans, habitants, citoyens et élus locaux qui se mobilisent depuis de très nombreuses années et qui organiseront un grand rassemblement festif les 1er et 2 juillet 2017 à Saint Maurice sur Dargoire dans le Rhône.

L’idée évidemment des opposants serait que les ministres puissent se rendre compte des impacts de cette nouvelle autoroute pour échanger sur les solutions alternatives.

Des opposants "sereins"

En tout cas, le collectif des anti-A45 attend beaucoup du nouveau ministre comme l'explique Maxime Combes, un de ces membres.

"Une des rares déclarations de Nicolas Hulot depuis qu’il est élu ministre, c’est de réouvrir tous les dossiers. Celui-ci en fait partie. Et il est manifestement contradictoire avec les positions de Nicolas Hulot. Nous sommes donc relativement serein. Nous comprenons par ailleurs que ce dossier est bloqué au Conseil d’État. Il doit bien avoir un souci avec ce dossier d’autoroute tel qu’il est formulé aujourd’hui."

Maxime Combes au micro de Sandrine Morin Copier

►À LIRE : Avenir de l’A45 : vent de panique parmi les partisans de l’autoroute dans la Loire

►À LIRE : Laurent Wauquiez sur Nicolas Hulot et l'A45 : "Qu’Ushuaïa reste tranquille"