Le nouveau parti "Horizons" d'Edouard Philippe est un atout juge Marlène Schiappa

Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a évoqué l'accueil et l'accompagnement des réfugiés afghans, accueillis en Sarthe.

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, est ce lundi au Havre pour évoquer l'accueil des réfugiés. Marlène Schiappa invitée de France Bleu Normandie a réagi à la création d'Horizons, le nouveau parti d'Edouard Philippe, ce week-end au Havre: " C'est très clairement un atout. Moi, j'ai énormément de respect pour Edouard Philippe, qui a été mon premier ministre pendant trois ans. J'ai été secrétaire d'État auprès de lui. On a fait beaucoup ensemble, notamment pour mieux protéger les femmes. Le Grenelle des violences conjugales et un certain nombre de mesures très fortes. Donc, je suis évidemment très heureuse que le premier ministre Édouard Philippe prenne part comme ça au soutien à la campagne future campagne du président Emmanuel Macron".

Edouard Philippe fait entendre sa voix, qui est une voix singulière qui permet d'élargir la majorité. Marlène Schiappa

Réécoutez ici l'interview de Marlène Schiappa Copier

Les Afghans ont tous le statut de réfugié. Marlène Schiappa

Marlène Schiappa est au Havre pour signer avec Edouard Philippe un contrat territorial d’accueil et d'inclusion, c'est à dire un engagement de l'Etat à travailler aux côtés des villes qui accueillent des réfugiés. Pour la ministre " l'idée est de mettre en œuvre des actions concrètes qui favorisent l'intégration des réfugiés. Concrètement, ça peut être, par exemple, des garanties d'accès au logement. Ça peut être le fait de favoriser les liens forts entre les réfugiés et la France. C'est vraiment de faire des démarches proactives positives pour inclure et faire en sorte que la réussite de l'intégration en France mobilise l'ensemble de la société."