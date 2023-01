Agé de 61 ans, Patrice Latron est un ancien militaire qui a occupé toutes les fonctions de l'administration préfectorale depuis une vingtaine d'années. Il a notamment été deux fois préfet, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans l'Yonne.

Le nouveau préfet d'Indre-et-Loire arrive dans un contexte particulier puisqu'il succède à Marie Lajus , dont le Canard Enchainé affirme qu'elle a été limogée à cause de ses mauvaises relations avec beaucoup d'élus locaux, et notamment parce qu'elle s'opposait à la création d'un incubateur de start-up à Reugny dont la construction dérogeait, selon elle, au code de l'environnement. Le ministre de l'intérieur a réfuté cette version des fait s, dimance soir. Malgré tout, beaucoup d'élus reconnaissent, hors micro, qu'ils avaient du mal à travailler avec l'ancienne préfète.

Son successeur, Patrice Latron, se garde bien de prendre position : **"J'ai eu l'occasion ce matin devant les services de l'État de rendre hommage au travail de Marie Lajus. Pour le reste, n'attendez pas de moi de porter un quelconque jugement". Le nouveau préfet d'Indre-et-Loire affiche sa volonté de travailler en bonne entente avec les élus locaux : "Les élus ont la légitimité du suffrage. Ils connaissent parfaitement leur territoire, leur population. Ils sont dans la permanence, alors que les préfets sont de passage mais ils apportent autre chose" estime Patrice Latron. "Ils apportent la vision d'autres territoires. Ils apportent l'expérience d'accompagnement de projets, parfois avec des façons différentes de faire. La République est décentralisée, on a confié beaucoup de responsabilités aux collectivités donc on travaille ensemble. Il n'est pas possible d'avoir une approche directive, surtout quand on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas".

Précédant les questions des journalistes réunis pour sa première conférence de presse, patrice Latron aborde lui-même le dossier controversé qui aurait couté sa place à marie Lajus : ***"*J'ai, bien entendu, reçu des éléments écrits et oraux sur ce projet. J'en ai parlé avec Marie Lajus. J'en ai parlé aussi avec certains élus qui le portent et je vais rapidement rencontrer le maire de Reugny. Dans un premier temps, je vais faire un point avec les services de l'Etat. Je n'ai aucun a priori" affirme le nouveau préfet d'Indre-et-Loire. "La difficulté et le caractère passionnant de ce métier préfectoral, c'est que le représentant de l'Etat est là pour faire respecter la loi et il est là aussi pour accompagner les projets et les élus des territoires. Le chemin est parfois étroit et il est souvent compliqué. C'est notre boulot de trouver une voie qui permette de concilier ces impératifs".

Le préfet souligne par ailleurs que l'Etat n'a pas à trancher immédiatement concernant l'avenir de l'incubateur. "On est dans un moment où le projet est en train de se monter. Il y a des études qui sont en cours. Il faut attendre de voir le résultat de ces études. Il y aura, je suppose, une enquête publique. C'est un processus très complexe, donc on verra".

Devant les journalistes, Patrice Latron se lance ensuite dans une réflexion sur ce qu'il appelle "les servitudes et les grandeurs de la préfectorale". Parmi les avantages, il cite par exemple le logement de fonction ou la voiture avec chauffeur, mais parmi les contraintes, il met en avant la disponibilité ** : "**Nous sommes nommés à la disposition du gouvernement et nous sommes révocables n'importe quand en fonction des décisions du gouvernement. C'est évidemment très désagréable quand on est remercié, mais ça fait partie du statut. Et quand on rentre dans ce métier, il faut être prêt à ça". Beaucoup y ont vu une allusion très nette au sort de celle qui l'a précédé dans sa nouvelle fonction.