Le nouveau préfet de Haute-Loire, Nicolas de Maistre est un voisin d'Ardèche

Par Caroline Pomès, France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Pays d'Auvergne

Nicolas De Maistre a officiellement pris ses fonctions de préfet de Haute-Loire ce mardi. C'est le premier poste de préfet pour cet ancien gendarme et secrétaire général en Seine-et-Marne qui ne connait pas le département mais qui ne se sent pas étranger non plus puisqu'il est voisin.