Le nouveau Premier ministre Jean Castex écrit aux habitants de Prades

Edouard Philippe a démissionné et Jean Castex le remplace. Le maire de Prades est le nouveau chef du gouvernement ce vendredi. Le Catalan va donc laisser son écharpe de maire alors qu'il a largement été réélu pour un troisième mandat dès le premier tour en mars 2020.

Il écrit aux habitants de Prades

C'est à travers le site internet de la commune que Jean Castex s'est adressé aux habitants : "Le président de la République m’a proposé de me nommer Premier ministre. Compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve notre pays, j’ai accepté. Je mesure l’immensité de la tâche qui m’attend", écrit le nouveau Premier ministre avant d'ajouter : "Pour la remplir, je serai puissamment aidé par l’expérience acquise à votre côté en tant que maire et par le fort soutien démocratique que vous m’avez depuis longtemps manifesté. Si l’ampleur de ces nouvelles fonctions ne me permettra plus d’exercer la charge de maire, je resterai membre du conseil municipal. Le premier adjoint, Yves Delcor, assurera l’intérim."

Jean Castex a désormais la lourde tâche de constituer son nouveau gouvernement.