Le nouveau président de l'AMF David Lisnard défend la décentralisation sur France Bleu

Avec plus de 62% des suffrages exprimés, David Lisnard, maire LR de Cannes a été désigné président de l'influente Association des maires de France (AMF) mercredi 17 novembre. Il succède à François Baroin. L'élu de 52 ans s'est imposé lors du 103e congrès des maires face à Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et secrétaire général sortant de l'AMF, un centriste jugé "Macron-compatible" et plus enclin à dialoguer avec la majorité présidentielle. Le chef de l'État doit clôturer le congrès à la mi-journée. L'occasion pour le nouveau président de l'AMF de présenter la résolution de l'association, "une aspiration", sorte de déclaration de politique générale. Adoptée "à l'unanimité du bureau", cette résolution qui "réunit les maires de France, de communes rurales ou de grandes villes" plaide pour "le renouveau de la vie locale", selon David Lisnard, invité de Ma France ce jeudi.

Était-iI important que cette résolution soit adoptée à l'unanimité ?

Oui je suis satisfait car qu'il est extrêmement important qu'on ancre la force de l'AMF dans la durée. Sa force - je n'ai cessé de le répéter dans la période qui a précédé le scrutin - c'est son indépendance et sa représentativité. C'est donc son pluralisme. C'est sa capacité de parler au nom de tous les maires. Notre résolution est ferme mais elle est aussi extrêmement factuelle et elle marque l'engagement des maires au service du pays.

Est-elle ferme à l'encontre de la politique du gouvernement, à l'encontre d'Emmanuel Macron ?

Ce n'est pas comme cela que cela se présente, cette vision est caricaturale. Cette résolution est ferme à l'égard des tentatives centralisatrices du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Et malheureusement, dans l'histoire récente, on a vu sur les dernières présidences de la République des volontés de recentraliser, ce qui se fait toujours au détriment de l'efficacité des services publics, parce que la finalité c'est la bonne organisation des pouvoirs publics en France. Donc la position des maires de France n'est pas personnalisée : elle n'est pas pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre François Hollande ou pour ou contre Nicolas Sarkozy. Elle est pour la liberté communale, la responsabilité et l'efficacité locale pour lutter contre les effets de bureaucratisation. Pour lutter contre les effets d'un État, dont nous sommes partie prenante, mais qui est souvent beaucoup trop tatillon et pas souvent assez accompagnateur dans la réalité factuelle et pas dans les discours.

Que répondez-vous à ceux qui qualifient l'AMF de "syndicat des maires", à l'image de Renaud Muselier et Christian Estrosi ?

Je n'ai pas à répondre à cela parce que je pense que c'est un épiphénomène. Ce sont des voix très isolées. Je rappelle que ceux qui prononcent ces phrases étaient dans les instances dirigeantes de l'AMF ou ont cautionné toutes les prises de position de l'AMF depuis vingt ans, donc, ce sont des postures de circonstance qui, à mon avis, ne laisseront pas de traces.

D'ailleurs, l'AMF ne défend absolument pas les maires, elle défend les communes. L'AMF, c'est la grande association pluraliste des communes françaises. C'est une institution qui a résisté à toutes les époques et qui est aujourd'hui la plus grande association d'élus, peut-être au monde. Donc elle ne défend pas du tout des intérêts corporatistes, c'est tout le contraire. Elle propose une vision de la décentralisation, de la subsidiarité, de l'efficacité des services publics.

L'AMF peut-elle faire un travail de lobbying ?

L'AMF n'est pas un lobbyiste, mais elle fait un travail de conviction par ses prises de position publiques, par ses prises de position médiatiques, mais aussi par sa volonté de participer à l'élaboration de la réglementation et de la loi. Depuis la fin du cumul des mandats, les lois et les textes de loi sont devenus de plus en plus hors sol. Tout le monde le dit. Donc c'est une des propositions que je ferai dans les prochaines semaines, que l'AMF et des représentants des maires de toutes les communes - des grandes métropoles, mais aussi des communes les plus rurales - participent à la fabrication des textes qui concernent les pouvoirs publics et l'organisation communale.

Vous êtes un homme de convictions et on vous définit aussi comme le "marathonien rock de l'AMF", qu'en pensez-vous ?

Je cours les marathons oui, hélas de moins en moins vite (rires). Cela fait partie, entre autres, de mon bagage. Comme pour beaucoup de Français la musique, la culture et le sport sont indispensables à mon épanouissement personnel, mais ce sont aussi les éléments d'une solidité collective. Par le sport et par la culture, on s'élève, on peut échapper à sa condition, au déterminisme social. Moi, ça m'a donné confiance, je n'étais pas amené à faire de la politique, fils d'un footballeur professionnel et d'une danseuse étoile. Grâce à la culture, non seulement s'élève, mais on trouve aussi un dénominateur commun dans un pays éclaté. C'est pour cela qu'avec Christophe Tardieu nous avons écrit un livre sur ce thème il y a quelques mois, La culture nous sauvera.

Cela signifie-t-il que votre présidence de l'AMF sera explosive, créative en matière de prises de position, d'innovations, d'initiatives ?

Je n'en sais rien, ce serait très prétentieux de répondre oui ou non. Je n'en sais rien parce que ma présidence devra aussi incarner le consensus des maires. Donc, le but, ce n'est pas d'être explosif ou créatif mais d'être efficace et de défendre nos communes sur tout le territoire. C'est ce que je me suis attaché à faire dès ce matin pour parvenir à cette résolution à l'unanimité.

Aurez-vous à cœur, aussi, de prouver que vous connaissez la réalité sociale du pays ?

La question ne se pose pas, je suis un habitant parmi les habitants mandatés par les habitants dans ma commune de Cannes, commune qui fait rayonner la France, commune extrêmement attachante, mais aussi très difficile. Chacun le sait maintenant, parce que j'ai été obligé de le répéter, il y a des quartiers en politique de la ville à Cannes qui font l'objet d'un certain nombre de problèmes qu'on rencontre partout en France, de délitement de l'Etat régalien, de séparatisme y compris islamiste, de violences, de trafics. Cannes c'est aussi une réalité sociologique très contrastée, une vitrine prospère et également un certain nombre de quartiers très pauvres, avec un taux de pauvreté à Cannes qui est de 20%, là où la moyenne française est de 13,8%. C'est ainsi, notre pays est malheureusement fracturé, éclaté. Heureusement, les communes sont le dernier creuset républicain. C'est une réalité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes et de la crise Covid.

David Lisnard, maire LR de Cannes et président de l'AMF, et Wendy Bouchard. © Radio France - Manuelle Calmat

Votre présidence de l'AMF sera-t-elle plus plus connectée, plus moderne, marquée par les prises d'initiatives ? On se souvient de votre ouverture précoce des centres vaccinaux à tous les Français.

Je ne fais pas le procès de mes prédécesseurs, je pense qu'ils ont très bien défendu et promu l'AMF. Ce que j'ai fait à Cannes, c'est essayer d'être pragmatique mais j'ai toujours respecté les principes de la loi. Sur la vaccination par exemple, j'ai respecté l'ordre dicté par le ministère de la Santé sur les classes d'âge. Mais comme nous vaccinions plus vite et mieux parce qu'on ne gâchait pas les doses et qu'on avait anticipé l'achat, y compris d'hyper congélateurs, nous avons obtenu un taux de vaccination qui était le double de la moyenne nationale au bout de quelques semaines, mais on a respecté la loi.

Faites-vous partie des 60% des Français favorables à un confinement des non-vaccinés en cas de cinquième vague ?

Non, je crois qu'il faut qu'on sorte de ces restrictions de libertés. Il faut exercer notre responsabilité, mais cette volonté de toujours enfermer tout le monde ne me paraît pas saine. Multiplions les actions de vaccination, allons vacciner les centaines de milliers de Français qui peuvent obstruer les hôpitaux et qui ne sont toujours pas vaccinés. Appuyons-nous sur la médecine de ville, les médecins de ville ont un rôle très important et sont souvent oubliés par le ministère de la Santé, très hospitalo-centré, et vous verrez qu'on sera encore plus efficace face à la pandémie. Cette pandémie a des effets de cycles, donc on va être dans une phase de quelques semaines d'accélération exponentielle du nombre de contaminations. Le tout, c'est que ces contaminations ne se traduisent pas par des effets graves et par une obstruction du système hospitalier. D'où la nécessité, évidemment, de vacciner et qu'on cesse de priver de liberté les gens.

Et pour lutter contre la centralisation, le transfert de compétences reste le mantra, le leitmotiv de l'AMF ?

Oui. C'est inscrit dans la Constitution, la subsidiarité, un terme qui paraît techno mais qui, en fait, est un principe de base et de bon sens. Cela signifie que l'on doit d'abord essayer de régler ses problèmes soi-même à titre individuel, puis au niveau d'une mairie, puis ensuite remonter vers l'échelon plus grand.

Or, en France, il y a régulièrement une tentative de recentralisation et de schématisation avec des schémas directeurs très technos, très bureaucratiques. Cela se traduit par plus d'impôts et de charges qu'ailleurs - on a le record du monde des prélèvements obligatoires - et par une fonction publique pléthorique. Et pourtant on n'a jamais eu aussi peu d'agents publics sur le terrain. Pourquoi ? Parce que les tâches de back office, les tâches administratives pures, en raison de l'hyper normalisation des choses, nous éloignent du terrain. Donc, on peut réconcilier la nécessité d'avoir plus de fonctionnaires sur le terrain et de préserver aussi les contribuables par la décentralisation, par la subsidiarité, par le bon sens local.

La première grande mesure que vous allez porter avec l'AMF sera donc en lien avec ce transfert de compétences ?

L'AMF n'est ni le gouvernement, ni une collectivité. C'est une association, donc on ne produit pas de règles, on ne produit pas d'actions contrairement à une collectivité, au gouvernement ou au Parlement qui vote la loi. En revanche, nous sommes force de propositions et par exemple, dans le domaine de la de la santé, nous demandons que les maires soient à nouveau présidents des conseils d'administration des hôpitaux, que les collectivités puissent investir dans les établissements de santé, à condition que ce soit un transfert de compétences compensé financièrement. On ne quémande pas d'argent. Nous voulons juste que l'argent qui appartient aux collectivités reste aux collectivités pour agir au plus près du terrain.