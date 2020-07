Le nouveau président de l'Eurométropole de Strasbourg élu ce 15 juillet

Ce mercredi 15 juillet, le nouveau président de l'Eurométropole de Strasbourg est élu. Deux candidates sont en lice : Pia Imbs, maire d'Holtzheim et Catherine Graef-Eckert, maire de Lingolsheim.

Un nouveau visage à la tête de l'Eurométropole de Strasbourg. L'élection du successeur de Robert Herrmann, qui a décidé de se retirer de la vie politique, a lieu ce mercredi 15 juillet à partir de 9h30.

Le scrutin va se jouer entre deux candidates : Pia Imbs, maire d'Holtzheim et Catherine Graef-Eckert, maire de Lingolsheim. Pia Imbs est la candidate soutenue par la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

Le président de l'Eurométropole, qui n'est pas élu par les citoyens, a des compétences dans de nombreux domaines : l'eau, l'air, l'aménagement du territoire mais aussi l'écologie, le logement, les ordures ménagères ou la recherche universitaire. Il a aussi un rôle de cohésion entre les 33 communes et les 500 000 habitants de l'Eurométropole. Elle dispose d'un budget d'un milliard et demi d'euros par an.