Le nouveau président de la région Grand Est élu ce vendredi

Le nouveau président de la région Grand Est sera élu ce vendredi 13 janvier lors de la séance plénière qui aura lieu à Metz. L’élection fait suite à la démission surprise de Jean Rottner (LR) le 20 décembre dernier. On vous explique le déroulement de cette élection, mais aussi pourquoi la région doit élire un nouveau président.

Qui sont les candidats

Deux candidats sont en lice pour succéder à Jean Rottner : le premier vice-président Frank Leroy , issu de la majorité (LR, centriste et apparentés) et Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle et porte-parole du RN. Eliane Romani, la chef de file des écologistes a à priori renoncé.

Le Marnais Franck Leroy, actuel maire d’Epernay, membre du parti Horizons jusqu'à cette année, assure l’intérim depuis le 1er janvier. Il fait figure de favori. Il a été désigné à l’unanimité par le groupe de la majorité régionale pour être candidat.

Qui vote

Les 169 conseillers régionaux se réunissent pour une séance extraordinaire ce vendredi 13 janvier à 11h dans l’enceinte du conseil régional à Metz pour procéder à l’élection. La séance sera présidée par le doyen de l’assemblée, le sénateur mosellan Rassemblement National, Jean-Louis Masson.

La séance sera retransmise en direct via le site internet de la Région Grand Est.

Pourquoi la démission de Jean Rottner fait polémique

Celui-ci a expliqué dans un communiqué qu’il quittait l’assemblée pour des raisons personnelles. Dix jours après les élus ont appris que l’ex maire de Mulhouse allait prendre la direction de l’antenne Grand Est du cabinet de conseil et promoteur immobilier Réalités. Un choix critiqué par de nombreux élus de l’opposition. La cheffe de file du groupe écologiste Eliane Romani l’a qualifié de pantouflage, en clair « Il utilise le réseau qu'il a acquis dans ses fonctions publiques pour aller servir une organisation privée qui a des rapports avec les collectivités ».

L’élu Rennaissance Christophe Choserot a lui aussi exprimé à mots couvert des interrogations. "Prendre la direction régionale d'une agence qui fait de l'ingénierie territoriale au plus près des collectivités, alors même qu'on est en pleine révision du Schéma régional d'aménagement et qu'il sait les modifications qui vont être apportées, ça interroge"

Enfin, Laurent Jacobelli, le chef de file du groupe Rassemblement National critique le changement de président qui "devient une habitude au conseil régional (…) Les gens votent mais ne sont pas sûrs du président et de la politique qu’ils auront".

L'association anticorruption "AC ! !" a d'ailleurs porté plainte contre X auprès du Parquet national financier pour favoritisme et prise illégal d'intérêts explique le journal l'Union . Pour Marcel Claude, le président de l'association cela prouve qu'un mandat politique peut servir de "tremplin pour s'enrichir personnellement"

Une présidence maudite

Jean Rottner est le deuxième président de la région Grand Est, et aussi le deuxième président à démissionner. Il avait succédé en 2017 à l’Alsacien Philippe Richert , qui lui aussi avait choisi de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat.

Derrière ces démissions, il y a surtout le débat et toutes les tractations des Alsaciens concernant la sortie du Grand Est. De nombreux élus se sont clairement positionnés pour la sortie de l’Alsace de la région Grand Est. Mi-décembre 14 élus avaient d’ailleurs déposé une proposition en ce sens, la troisième depuis la création de l’entité. Selon une consultation organisée par la collectivité européenne d’Alsace en 2022, 92,4% des personnes interrogées souhaitent que l’Alsace sorte du Grand Est pour redevenir une région à part entière.