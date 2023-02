Le nouveau projet pour le plateau Aguilera à Biarritz prévoit 300 logements au maximum

Le dernier projet pour l'aménagement du plateau Aguilera de Biarritz a été présenté ce jeudi soir au Casino Municipal par la municipalité. Si les 150 personnes présentes ont, dans l'ensemble, déploré le manque de précision du projet présenté, le futur visage du site se dessine petit à petit. Le projet tourne autour de deux axes : le sportif et le logement.

Sur le plan sportif,

- maintien des 3 terrains de rugby actuels

- le terrain Coubertin, sera tourné de 90 % pour gagner de l'espace

- Rénovation des pistes d'athlétisme, du tennis, de l'euskal jai

- démolition et reconstruction de l'USB

Sur le logement et l'aménagement attenant,

- construction de 300 logements maximum, probablement moins selon la maire de Biarritz. Ca pourrait être autour de 210 ou 240 logements. Tout dépendra des retours des différents organismes et autre sondages de sols. 56 % seront des logements sociaux. Les immeubles pourront, selon les endroits, aller de 1 à 5 étages.

- 250 à 350 places de stationnement, en plus des places réservées aux habitants mais il faut attendre les résultats des sondages de sols pour en connaitre le chiffre précis.

- la villa Rose sera rénovée

- le Bois du Mont Orient et l'allée des platanes seront revalorisés

150 personnes s'étaient déplacées. Les questions et remarques ont été nombreuses © Radio France - Céline Arnal

L'actuelle phase de concertation préalable va jusqu'au 2 mars. Les habitants peuvent donc encore faire connaitre leurs remarques et propositions.

Si tout va bien, les premiers coups de pioche seront donnés fin 2025, début 2026.