Le nouveau quartier de Bercy-Charenton, revu et corrigé, devrait voir le jour à l'horizon 2030

Le nouveau quartier de Bercy-Charenton, une des dernières friches à aménager de Paris, devrait voir le jour à l'horizon 2030. Le projet a été revu et corrigé, il sera moins dense et plus vert. La mairie de Paris en a présenté, ce jeudi 21 avril 2022, les grandes orientations.

C'est l'histoire d'un vieux serpent de mer parisien dont les premières études remontent au milieu des années 2000. C'est aussi l'histoire de l'une des dernières friches à aménager de Paris. La municipalité a présenté son projet pour le nouveau quartier de Bercy-Charenton, dans le XIIe arrondissement. Il a été revu et corrigé pour être moins dense et plus vert. Il devrait voir le jour à l'horizon 2030.

Un parc d'au moins trois hectares

Il n'y aura pas d'immeuble de grande hauteur, et les bâtiments ne dépasseront pas plus de 50 m de hauts a ainsi expliqué la municipalité parisienne. La surface construite a aussi été revue à la baisse, pratiquement divisée par deux, passant de 500.000 m2 à 230.000 m2. Moins de construction, pour plus de verdure, puisqu'un parc d'au moins trois hectares prendra place au cœur du futur quartier. C'est ce qu'a indiqué Emmanuel Grégoire, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville. Le bras droit d'Anne Hidalgo a aussi indiqué la volonté de préserver le patrimoine ferroviaire, et notamment l'ancienne gare de marchandise aujourd'hui désaffectée.

3.500 nouveaux habitants

Au final, le projet ne prévoit d'accueillir 9.000 habitants comme prévu en 2018, mais seulement 3.500. Près de 6.000m2 de commerces seront également créés, dont 20% à loyers réduits. Le futur quartier devrait aussi comprendre pour 12.000m2 d'équipements publics (des crèches, des écoles, une piscine et un autre équipement sportif). Cela reste toutefois à affiner via la concertation et les études environnementales a précisé la mairie de Paris.

Un déficit estimé à 150 millions d'euros

Les travaux pourraient démarrer "au mieux" en 2025 pour une livraison espérée entre 2028 et 2030. L'objectif final est de désenclaver une zone comprise entre les rails menant aux gares de Lyon et Bercy, la petite ceinture désaffectée, le périphérique et la Seine, mais aussi la commune voisine de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Revu et corrigé, le projet devrait coûter moins cher à la ville, avec un déficit estimé à 150 millions d'euros contre 200 millions initialement.