Le numéro deux du gouvernement italien rencontre des "gilets jaunes" à Montargis

Montargis, France

C'est une visite qui est restée secrète jusqu'à ce que le numéro deux du gouvernement italien ne publie une photo sur son compte Twitter. Luigi di Maio pose avec des "gilets jaunes" qui sont candidats aux élections européennes de mai 2019 sur la liste menée par une des figures du mouvement, Ingrid Levavasseur. Le chef du mouvement "Cinq étoiles" annonce qu'il a fait un "saut en France" sans plus de précision. Deux gilets jaunes de Montargis, Côme Dunis et Ayouba Sow, apparaissent aux côtés de Luigi Di Maio sur cette photo.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 5, 2019

Cette rencontre s'est déroulée à Montargis, dans le Loiret, "pendant 1h30/2h dans un lieu privé, avec un traducteur italien", indique Côme Dunis, figure des "gilets jaunes" (présent sur la photo) : "Le mouvement Cinq étoiles nous a contacté la semaine dernière pour une rencontre". Le chef d'entreprise montargois, numéro deux de la liste "gilets jaunes" aux européennes, évoque _"_un échange d'idées et un partage d'expérience", mais affirme qu'il y a "quelques similitudes" entre les "gilets jaunes" et le mouvement Cinq étoiles qui "défend la démocratie directe, est proche du peuple, anti corruption, dénonce les technocrates qui nous dirigent à Bruxelles ". Rappelons que le mouvement populiste "Cinq étoiles" est allié à l'extrême-droite au sein du gouvernement italien.

Le maire de Montargis pas au courant de la venue du numéro deux italien

Interrogé, le maire de Montargis Benoît Digeon indique "ne pas avoir été informé" de cette rencontre et de la présence du vice-premier ministre italien dans sa ville : "Le sous-préfet n'était pas au courant non plus, et moi je l'ai appris après coup : je suis étonné que le numéro deux italien puisse se balader comme ça, sans sécurité particulière. C'est stupéfiant, ahurissant ! Même il s'agit d'une visite privée, secrète, en dehors de la diplomatie normale". Selon nos informations, la rencontre a eu lieu dans un hôtel bien connu de Montargis. Luigi di Maio, qui avait publiquement apporté son soutien aux "gilets jaunes", franchit donc une étape de plus en rencontrant certaines figures du mouvement. "Il nous a invité à venir à Rome dans les prochaines semaines", indique Côme Dunis qui affirme qu'il faudra réfléchir collectivement avant de répondre.