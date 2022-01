Le oui l'emporte dans le Vallespir pour la construction d'un nouveau pont à Céret

Après un dépouillement de plus de six heures, c'est finalement le oui qui l'emporte dans le Vallespir, avec 56,27% de voix pour et 43,73% contre.

Une victoire pour les élus des communes et du département qui ont organisé ce vote et qui portent ce projet d'une nouvelle desserte. "Je savais très bien que la population de Céret et de Saint-Jean-Pla-de-Corts, ma commune, allait se mobiliser", réagit le maire Robert Garrabé. En effet, jusqu'aux résultats de ces deux communes, c'était le non qui l'emportait.

Près de 20% de participation

"C'est avant tout la démocratie qui s'est exprimée", se félicite de son côté le maire de Céret, Michel Coste. Le scrutin comptabilise près de 20% de participation, sur les 25 000 inscrits. Dans les autres départements qui ont testé ce mode de consultation, "elle tourne autour de 10 à 12%", explique la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe.

"On va tout faire pour que ce projet ne voie pas le jour" - Jean-Paul Deltour de l'association Bien Vivre en Vallespir

Du côté des opposants qui se sont déplacé ce dimanche soir dans la Halle des sports de Céret, malgré la déception, il y a de l'espoir. "Le non est encore plus fort que ce que j'espérais", se réjouit Jean-Paul Deltour, membre de l'association Bien Vivre en Vallespir, "le combat continue, on va tout faire pour que ce projet ne voie pas le jour".

Pour Daniel Bouix, lui aussi de l'association Bien Vivre en Vallespir, ce résultat comme une victoire : "Mme Malherbe disait qu'elle allait avoir un plébiscite pour le oui, on voit qu'elle s'est trompée", souligne-t-il, "500 voix d'écart, ce n'est rien du tout".

Ce sont au total 4 891 électeurs et électrices qui ont voté, 2 736 pour et 2 124 contre.