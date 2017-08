Le Parlement autorise la réforme du Code du travail par ordonnances

Avec un dernier vote du Sénat ce mercredi, le Parlement a définitivement adopté le texte autorisant l'exécutif à légiférer par ordonnances pour réformer le Code du travail.

Après l'Assemblée nationale ce mardi, le Sénat a voté ce mercredi le texte qui autorise le gouvernement à passer par les ordonnances pour réformer le code du travail. Un an après l'adoption de la loi El Khomri, qui avait déclenché la pire crise sociale sous un gouvernement de gauche, ce chantier prioritaire d'Emmanuel Macron qui vise à "donner plus de liberté et plus de protection" aux entreprises et aux salariés selon le gouvernement, donne le cadre des futures ordonnances sur lesquelles les arbitrages de l'exécutif seront présentés aux organisations syndicales et patronales fin août.

Plusieurs promesses de campagne d'Emmanuel Macron doivent figurer dans la longue liste de mesures, dont les décriés barèmes des dommages et intérêts prud'homaux pour licenciement abusif, la fusion des instances représentatives du personnel ou le rôle accru de l'accord d'entreprise. Le projet de loi autorise également le gouvernement à revoir le périmètre des licenciements économiques, à modifier le dispositif du compte pénibilité ou à étendre le recours aux CDI de chantier.

La bataille pourrait se poursuivre dans la rue

Le texte avait été adopté très largement à l'Assemblée le 13 juillet en première lecture grâce aux voix de la majorité REM et MoDem ainsi que de la droite, puis au Sénat, à majorité de droite, la semaine dernière, dans des versions différentes. Depuis, sénateurs et députés se sont accordés sur une version commune, que l'Assemblée a encore largement votée ce mardi, par 421 voix contre 74, tandis que le Sénat l'a approuvé par 225 voix pour et 109 contre, PS, communistes et anciens du groupe écologiste.

Mais les communistes des deux chambres, et les Insoumis à l'Assemblée voient dans le texte "une loi de démolition sociale" et un "coup d'État social". Ils ont promis de poursuivre la bataille. Dès la rentrée, celle-ci pourrait se dérouler dans la rue lors d'une journée d'action à l'appel de la CGT et SUD programmée le 12 septembre et lors d'un "rassemblement populaire" à l'initiative des Insoumis le 23 septembre.

Une réforme attendue par le patronat

La réforme, qui va plus loin que la très controversée loi Travail, inquiète les syndicats alors qu'elle est attendue d'urgence par le patronat, le patron du Medef Pierre Gattaz l'ayant notamment présentée comme "essentielle".

Les ordonnances, elles-mêmes, devraient être publiées au Journal officiel "autour du 25 septembre" et entrer en vigueur le lendemain. Ce calendrier pourra être maintenu même en cas de recours au Conseil constitutionnel, selon Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.