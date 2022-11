Le Parlement européen ciblé par une attaque informatique après un vote sur la Russie

Le site internet du Parlement européen a été la cible d'une cyberattaque mercredi, a indiqué la présidente de l'institution Roberta Metsola sur son compte Twitter. "Un groupe pro-Kremlin a revendiqué l'action", a-t-elle écrit, ajoutant "ma réponse : #SlavaUkraini" (Gloire à l'Ukraine). Cette attaque a eu lieu après l'adoption, par les eurodéputés, d'une résolution qualifiant la Russie "d'État promoteur du terrorisme". Un texte non contraignant mais à portée symbolique alors que la Russie poursuit son offensive sur les sites stratégiques ukrainiens.

Sur Twitter toujours, le porte-parole du Parlement européen, Jaume Duch, a évoqué "une attaque DDOS" (par déni de service) paralysant "la disponibilité du site web" de l'institution.

Isoler la Russie "à tous les niveaux"

Le président Volodymyr Zelensky a "salué" le vote des eurodéputés, estimant que "la Russie doit être isolée à tous les niveaux et tenue pour responsable afin de mettre fin à sa politique terroriste de longue date en Ukraine et dans le monde entier".

De nouvelles frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau ce mercredi, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu'à la Moldavie voisine.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie, qui vise toujours prioritairement des infrastructures stratégiques a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays. Le président Volodymyr Zelensky a déploré un "résultat tragique" tout en promettant que les Ukrainiens allaient "tout surmonter". L'approvisionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), occupée par les Russes, a été stoppé. Dans cette même région, à Vilniansk, une maternité a été visée et au moins un bébé a été tué, ont indiqué les secours à l'AFP.