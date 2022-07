Le Parlement européen demande que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux

"Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal" : par 324 voix (155 contre, 38 abstentions), les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont décidé de demander au Conseil, qui représente les États membres, d'inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux.

Adoptée en 2000, cette charte, juridiquement contraignante, a la même valeur que les traités. Inclure l'avortement dans les droits fondamentaux nécessite toutefois l'unanimité des pays membres, selon les traités actuels de l'Union Européenne. Or, ce sujet de société divise les Vingt-Sept.

La question se pose notamment en Pologne, où l'accès à l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) a été remis en cause, et à Malte, où les médecins peuvent écoper de quatre ans de prison et d'une interdiction à vie d'exercer la médecine. Les femmes qui avortent risquent, elles, jusqu'à trois ans de prison.

Garantir le droit à l'IVG au niveau européen

Cette demande est accompagnée d'une nouvelle condamnation ferme par le Parlement européen du "recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis et dans certains États membres". La Cour suprême des États-Unis a mis fin le 24 juin à la garantie juridique fédérale de l'IVG dans tout le pays.

"Les pays de l'UE devraient garantir l'accès à des services d'avortement sûrs, légaux et gratuits, à des services de soins prénataux et maternels, à la planification familiale volontaire, à la contraception, à des services adaptés aux jeunes, ainsi qu'à la prévention, aux traitements et au soutien en matière de VIH, sans discrimination", ont insisté les députés européens dans leur résolution.

En France, plusieurs groupes parlementaires proposent d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Une proposition soutenue par une très large majorité de Français, selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès.