Présidentielle : le parti animaliste s'inquiète devant le faible nombre de parrainages

Invitée de la matinale de France Bleu Vaucluse ce vendredi, Hélène Thouy ne cache pas son inquiétude devant les jours qui passent. "Nous avions 300 promesses de parrainages, seules 74 sont comptabilisées par le Conseil constitutionnel. Il reste peu de temps. Partout en France, nos militants sont en train de se démener" affirme-t-elle avant d'expliquer que les maires "subissent des pressions." Il faut dire que passé le 4 mars, il sera trop tard pour participer à la course à l'Elysée. Une situation inimaginable pour la candidate qui met en avant les "500.000 voix recueillies aux Européennes sans moyens financier ni médiatisation", avant d'ajouter que "certains candidats ont obtenu trois fois moins de voix, mais ils ont déjà leurs parrainages."

Les yeux tournés vers l'avenir

Si elle continue d'espérer, Hélène Thuys veut inscrire ses idées dans la durée. "C'est un combat de longue haleine. Il ne va pas s’arrêter à la présidentielle. Il y a les législatives juste après. Le sort des animaux va mettre des années à changer donc c’est une étape dans le parcours des animalistes en France." Autre problème pour le parti : réussir à se faire entendre dans le brouhaha médiatique. "C’est toute la difficulté dans cette élection présidentielle. Certains thèmes écrasent le débat et on arrive pas à faire émerger d’autres questions qui sont pourtant fondamentales pour les Français. Selon un dernier sondage de l’IFOP, 67% des Français estiment que me positionnement du candidat sur le positionnement animal influencera leur vote" ajoute-t-elle.

"Je suis très sereine avec les chasseurs."

En attendant, c'est en Vaucluse que le parti tiendra un meeting ce samedi. Un département dans lequel la chasse est culturellement très présente. Pas de quoi inquiéter la candidate pour autant. "Je suis très sereine. Je suis quelqu’un de rural. Je suis née et j’ai grandi à la campagne et je continue à y habiter. J'ai toujours eu l’habitude de fréquenter des chasseurs et agriculteurs. Ce que l’on dit c’est qu’il faut avoir une autre vision de la chasse et changer son mode d'alimentation en mangeant moins de protéines animales".