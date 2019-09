Le Parti communiste compte plus de 800 adhérents en Dordogne

Le Parti communiste prépare les élections municipales en Dordogne. Le PCF enregistre plus de 800 adhérents, un seuil qui n'avait pas été franchi depuis 2010 selon le secrétaire départemental Julien Chouet, invité ce lundi 23 septembre sur France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Le Parti communiste soutient la mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites, selon Julien Chouet il y a actuellement "une multiplicité de colères et de crises, que ce soit chez les urgentistes, chez les pompiers, ou encore dans les laboratoires, on sera de toutes ces luttes". Le Parti communiste de Dordogne compte plus de 800 adhérents selon Julien Chouet.

Julien Chouet, secrétaire départemental du parti Communiste sur France Bleu Périgord Copier

Le PCF est favorable à une taxation de l'argent reversé aux actionnaires et à la fin du régime de retraites par points qui est pour Julien Chouet "totalement inégalitaire et on l'a vu notamment en Suède, avec une baisse de 21% des retraites pour les femmes".

On fait passer les retraités pour des gens qui ne servent à rien alors que ce sont eux qui sont les plus impliqués dans le milieu associatif, dans la famille, ils ont une utilité sociale bien plus grande qu'on veut leur accorder

"une vraie liste de gauche" à Bergerac

Le Parti communiste compte "200 élus" en Dordogne dont un certain nombre de maires. Jacques Auzou se représente à Boulazac. "C'est aussi en bonne voie à Trélissac et à La Force", selon Julien Chouet qui explique que le parti "travaille en ce moment pour regagner à certains endroits ou à gagner les élections car c'est possible aujourd'hui".

A Bergerac, une liste est en préparation avec le parti Générations de Benoît Hamont et avec la France Insoumise car "les Européennes nous ont appris une chose, on ne gagnera pas tout seul". Pour le moment "il n'y a pas de noms sur la liste", selon Julien Chouet, "on va commencer par des ateliers avec la population, on est en train de travailler sur le projet".

Julien Chouet considère que le soutien apporté par la République en Marche à Julien Ruet, candidat socialiste aux élections municipales est "une trahison pour le peuple de gauche et pour les électeurs".