Le parti communiste de Loire-Atlantique dénonce des dérives policières pendant les manifestations

La violence est montée d'un cran lors de la manifestation du 28 mars à Nantes et à Saint-Nazaire, notamment avec des dégradations importantes sur le mobilier urbain : vitrines et abris de bus caillassés à Nantes, voiture brûlée, poubelles enflammées... "Je n'ai aucun problème à condamner ces violences, assure Robin Salecroix, nouveau responsable du Parti communiste en Loire-Atlantique et conseiller municipal à Nantes, invité sur France Bleu Loire Océan ce mercredi 29 mars. D'autant qu'elles sont commises par une infime minorité de personnes et ne permettent pas l'élargissement du mouvement social."

Il dénonce les "dérives du maintien de l'ordre"

"Impossible de passer sous silence les dérives du maintien de l'ordre que nous observons aujourd'hui dans notre pays depuis quelques manifestations, avec des exemples nombreux en Loire-Atlantique, enchaîne Robin Salecroix. Je pense au gazage de responsables syndicats à Nantes, au contrôle indigne dont ont témoigné des étudiantes récemment, ou encore au recours à la force pour débloquer des piquets de grève comme le dépôt pétrolier de Donges." À ce sujet, l'élu a envoyé une lettre au Préfet de Loire-Atlantique, dénonçant "cette doctrine du maintien de l'ordre" qui pose un "vrai problème en France".

"Le président ne peut pas gouverner à l'infini contre les Français"

"Il faut des débouchés politiques à cette crise, affirme le responsable communiste, alors qu'Elisabeth Borne a annoncé ce mardi 28 qu'elle rencontrerait les organisations syndicales en début de semaine prochaine. Il faut que le président les entende et les écoute. Il faut qu'il entende cette exigence de retrait de la réforme ou de référendum." Lui croit au référendum d'initiative partagée, que son groupe politique a porté devant le Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer sur le texte le 14 avril.

"D'ici-là, nous multiplierons les actions et les mobilisations. Nous utiliserons tous les leviers à notre disposition : manifestations, grèves, recours au conseil constitutionnel. Il y a des financements alternatifs à notre système de retraites", assure Robin Salecroix. Le parti communiste défend la retraite à 60 ans, et notamment la retraite par répartition.