Le Parti Communiste en tournée d'été s'arrête deux jours au Havre

Le Parti Communiste en pleine tournée d'été, a installé sa caravane au Havre pour deux jours. A la plage, les militants installent des jeux et veulent instaurer la discussion, le débat avec les vacanciers et les Havrais. L'objectif est également de faire connaître leur candidat à la présidentielle.

Comme un début de campagne présidentielle dans l'air. Ce mercredi et ce jeudi, la caravane "Le défi des jours heureux" du Parti Communiste Français (PCF) s'installe au Havre, sur l'esplanade de la plage. Le but de cette tournée d'été : aller à la rencontre des gens et faire connaître le candidat du PCF à la présidentielle Fabien Roussel.

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste n'est pas présent au Havre mais son visage s'affiche en grand sur la caravane aux couleurs flashy. On y voit pas de logo du PCF dessus mais les militants rajoutent un drapeau rouge du parti à côté du bureau. La caravane des jours heureux est installé entre le skate park et la fête foraine, à quelques mètres de la plage, des jeux en bois sont accessibles sous un barnum. Alors les gens sont curieux comme Katia, grenobloise en vacances, qui observe de loin :

Je pense que la personne a de l'intérêt de venir là où sont les gens"

Quand on lui pose la question "Connaissez-vous Fabien Roussel?" Katia répond "Non, je ne l'avais jamais vu". Egalement en vacances en Normandie, Sylvain est de l'Aude, il suit d'un oeil attentif le débat politique en France : "Oui je le connais, il est député."

C'est bien que des hommes politiques fassent cet effort d'aller à la rencontre des vrais gens et sortent des plateaux télé"

Et c'est tout l'objectif du parti communiste avec cette tournée d'été, ce qu'explique Esteban Evrard, le porte-parole de la fédération PCF des Ardennes :

La caravane est une usine à démocratie"

A l'intérieur du cahier des jeux heureux distribués par les militants communistes, des quizz et des jeux sur la politique © Radio France - Amélie Bonté

"Les gens s'arrêtent parfois 5 min pour discuter et jouer aux jeux en bois, et parfois restent 2H sur un transat et lisent des tracts et participent. C'est bien une preuve que nous faisons une campagne populaire." explique Esteban Evrard.

Présents sur place pour soutenir la candidature de Fabien Roussel, le député du Havre Jean-Paul Lecoq et la maire d'Harfleur Christine Morel. Les passants peuvent repartir avec un cahier de jeux de vacances. A l'intérieur un dessin à relier qui est en fait le portrait de Fabien Roussel, un quizz "évasion fiscale" ou encore des devinettes sur les femmes et hommes politiques.