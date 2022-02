Le parti d'Eric Zemmour en grande difficulté pour trouver un lieu de réunion en Ille-et-Vilaine

Le parti d'Eric Zemmour a le plus grand mal à trouver un lieu pour tenir ses rassemblements en Ille-et-Vilaine. Seule la ville de Saint-Coulomb a accepté de louer sa salle municipale pour le mercredi 23 février. Un collectif appelle à manifester contre les idées du polémiste.

Ils ont dû passer entre 80 et 90 appels avant de trouver un lieu en Ille-et-Vilaine. Et au téléphone souvent la même réponse : "Ils ne veulent surtout pas entendre parler d'Eric Zemmour", se désole David Merlière, délégué départemental de Reconquête, le parti du polémiste d'extrême droite.

Ce n'est pourtant pas un meeting du candidat à l'élection présidentielle, mais une réunion publique avec notamment Stanislas Rigault, le porte-parole d'Eric Zemmour. Mais, selon David Merlière, les villes "ne veulent surtout pas être représentés ou présentés comme aidant Eric Zemmour sur leur commune."

Des difficultés récurrentes

Le parti c'était retrouvé face à la même difficulté en octobre dernier, au moment de faire venir celui qui n'était pas encore candidat. La réunion avait alors eu lieu à Pleurtuit. Cette fois ce sera à Saint-Coulomb, là-aussi près de Saint-Malo. Une position géographique qui n'arrange pas l'équipe qui aurait préféré organiser sa réunion dans une ville plus centrale, comme Rennes. "On doit se battre beaucoup plus que la moyenne pour avoir une salle", concède le délégué département de Reconquête.

Le maire de la commune, Jean-Michel Fredou, défend un "enjeu démocratique". "Ce parti n'est pas interdit, ça aurait été n'importe quel autre on aurait accepté de la même manière", assure l'élu dont il rappel le caractère "apolitique" de son conseil municipal. Les 23 membres, de sensibilités différentes, sont unanimes sur le fait de pouvoir laisser Reconquête tenir sa réunion librement, insiste le maire de Saint-Coulomb.

Une nouvelle manifestation contre les idées d'Eric Zemmour

David Merlière tente lui aussi de faire valoir l'importance de "la pluralité démocratique". "Même si on n'est pas d'accord avec les idées d'Eric Zemmour, la démocratie est un bien commun", argue le partisan de Reconquête.

Comme lors de la venue d'Eric Zemmour en Bretagne en octobre dernier, une manifestation est prévue ce mercredi 23 février à Saint-Coulomb. Le collectif malouin Le Monde d'après, qui réunit différentes associations et syndicats, appelle à un rassemblement à 18h30 contre les idées d'extrême droite.