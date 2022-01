Le parti d'Eric Zemmour en Mayenne revendique plus de 600 adhérents, beaucoup viendraient du RN

Reconquête revendique plus de 600 adhérents en Mayenne. Des jeunes et d'anciens électeurs LR et RN rejoignent les troupes du candidat à la présidentielle affirme Pierre Marionnet, le coordinateur du parti d'Eric Zemmour dans le département.

Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, revendique plus de 600 adhérents en Mayenne. Candidat à l'élection présidentielle, le polémiste est crédité de 15% à 20% des intentions de vote au 1er tour.

"Le handicap de madame Le Pen, c'est son nom de famille"

La personnalité de Zemmour, ses idées, son projet, plait de plus en plus d'électrices et d'électeurs. Pierre Marionnet, le coordinateur de Reconquête en Mayenne, peut compter, il l'affirme, sur la jeunesse en particulier : "on engrange des adhésions tous les jours, des jeunes, des très jeunes même et beaucoup de primo-votants. On a aussi du LR et du RN. Notre candidat décrit bien la situation de notre pays. On sent du désarroi chez les gens".

Eric Zemmour engrange les soutiens du camp d'en face, le camp de Marine Le Pen. Le plus emblématique, le plus symbolique : celui le week-end dernier à Cannes de l'avocat Gilbert Collard, élu sous l'étiquette du Rassemblement National. Le vent tourne et la candidate RN n'est plus la mieux placée pour l'Elysée désormais poursuit Pierre Marionnet : "Les électrices et les électeurs du FN ont fait des choses merveilleuses sur le terrain, en terme de militantisme, et ils n'ont jamais vu la victoire arrivée. Je n'ai rien contre madame Le Pen, une femme courageuse, mais elle a été battue deux fois, et là il y a un espoir de quelque chose d'autre qui arrive, il ne faut pas se tromper. Eric Zemmour est un homme neuf sur la scène politique, il arrive avec une authenticité désarmante qui va plaire".