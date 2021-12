Le parti d'Eric Zemmour revendique "550 adhérents" dans le Gard

On connait désormais l'organigramme du parti d'Eric Zemmour, baptisé Reconquête et crée dimanche dernier lors de son premier meeting de candidat à la présidentielle. Dans le Gard, Marc Taulelle, conseil municipal de la Ville de Nîmes et ancien adjoint de Jean-Paul Fournier, est le président du parti. Il a pour vice-président Samuel Lafont. Ce Nîmois de 33 ans a notamment été collaborateur de la sénatrice LR, Joelle Garriaud-Maylam. En tout, 17 référents de secteur ont été désignés. Parmi eux, Jean-Marie Moulin, le maire de Saint-Bonnet-du Gard ou encore Stéphane Guillemin, 44 ans, avocat et conseiller municipal à Marguerittes.

J'ai démissionné des Républicains après avoir été encarté pendant 26 ans. Je crois qu'on a trop vendu d'eau tiède aux gens. Seul, Eric Zemmour est désormais capable de changer la donne - Stéphane Guillemin

Marc Taulelle et les membres du parti Reconquête dans le Gard - GJ

550 adhérents dans le Gard

Marc Taulelle revendique 550 adhérents en une semaine dans le Gard. "Nous avons des adhérents qui viennent soit de la droite classique LR, soit du Rassemblement National, soit des abstentionnistes" précise t-il. En France, le parti d'Eric Zemmour annonce près de 50.000 adhérents.

Le 15 octobre dernier, Eric Zemmour avait tenu une conférence à Nimes. Au total, 1.200 personnes y avaient assisté.