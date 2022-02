Le parti d'Eric Zemmour se replie à Ploërmel après l'annulation de sa réunion publique en Ille-et-Vilaine

Reconquête tient bien son meeting ce mercredi soir en Bretagne. Même si la réunion publique en soutien à Eric Zemmour de Saint-Coulomb (Ille et Vilaine) a été annulée à cause de tags et de menaces, les équipes du candidat d'extreme droite ont trouvé une solution de repli.

Le rassemblement se tient finalement à la salle des fêtes de Ploërmel (Morbihan), en présence de Stanislas Rigault, le porte parole du parti. Le responsable local de Reconquête en Ille-et-Vilaine avait expliqué à France Bleu Armorique la grande difficulté pour eux de se voir louer une salle municipale