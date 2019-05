Le parti de la Gauche Républicaine et Socialiste s'établit en Mayenne

Un nouveau parti politique se structure en Mayenne : la Gauche Républicaine et Socialiste. Un mouvement qui souhaite une rupture avec la sociale-démocratie. La fédération départementale sera dirigée par Michel Sorin et Guillaume Agostino.

Le logo du parti la Gauche Républicaine et Socialiste

Laval, France

C'est un parti né en France à quelques mois des élections européennes, fondé le 3 février 2019. La G-R-S, Gauche Républicaine et Socialiste. Ce nouveau mouvement rassemble les déçus du Parti Socialiste et du Mouvement Républicain et Citoyen de Jean-Pierre Chevènement. En Mayenne, une fédération locale de ce parti de gauche voit le jour.

Michel Sorin, ancien secrétaire départemental du MRC et Guillaume Agostino, un ex-ps, sont les têtes pensantes de la GRS en Mayenne. Cette dernière prône la création d'un nouveau Front Populaire, l'écosocialisme et une Europe au service des peuples.

Proche de la France Insoumise

S'agissant de l'échéance électorale du 26 mai prochain, la GRS au niveau national a fait le choix de s'allier avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Maurel, ancien candidat pour la direction du PS est d'ailleurs en 6e position sur la liste de la France Insoumise aux européennes.