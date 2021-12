Le parti du candidat Eric Zemmour ‘’Reconquête’’ lancé dans le Vaucluse

Le bureau de Reconquête 84 et plusieurs délégués de cantons, au cenre Bertrand de La Chesnais, directeur de campagne d'Eric Zemmour, à sa gauche Jean-François Ceccaldi, secrétaire départemental et à sa droite Patrick Isnard, en charge de la région

Un découpage qui s’est fait par cantons, soit un ou une responsable dans les 17 cantons du Vaucluse et la création de comités locaux. La campagne se met en place, d'ailleurs le directeur national de campagne d'Eric Zemmour, Bertrand de La Chesnais, conseiller municipal d'opposition à Carpentras après sa candidature l'an passée aux élections, était présent.

Il a tenu à souligner en quelques jours un effet de masse qualifié d’exceptionnel autour du candidat Zemmour évoquant 45 000 adhérents en une semaine : « C’est incroyable cette ébullition, cette volonté d’adhérer qui comprend des jeunes, beaucoup de jeunes , énormément de jeunes mais aussi des gens de toutes catégories sociales. Évidemment on va constituer et structurer ce parti et dans le même temps la campagne va s’organiser avec un candidat qui va aller aux quatre coins de la France et va pourvoir dérouler son programme à la rencontre des français. »

Une candidature présentée comme charismatique

Le discours est centré autour d'un rassemblement d'une droite qualifiée aussi de gaulliste , d'ailleurs le secrétaire départemental de Reconquête en Vaucluse tout récemment désigné, l'avocat avignonnais Jean-François Ceccaldi , en fait la référence : « On a une adhésion à notre parti qui est phénoménale. On a jamais vu cela, depuis très longtemps, depuis le général De Gaulle, on a pas vu un tel engouement, une telle adhésion a une telle personnalité.

C’est pour ça que tout le monde est déconcerté. C’est qu’en définitive il y a un culte de la personnalité avec Eric Zemmour manifestement, et il est beaucoup plus qu’un candidat, d’ailleurs quand il nous parle de l’histoire, ça devient fantastique parce que tout d’un coup, ce n’est plus le candidat qu’on voit, c’est le maréchal de Saxe, c’est Napoléon, ça faisait longtemps qu’on ne nous en parlait plus. On avait l’impression qu’on était juste les derniers rejetons, les derniers avatars de l’américano-soviétisme. »

Un optimisme également de mise autour du candidat Zemmour lors de cette conférence de presse du lancement de Reconquête dans le Vaucluse en ce qui concerne la récolte en cours des 500 signatures de parrainage avec toutefois la franchise de reconnaitre que la tâche ne sera pas simple ‘’auprès de maires soucieux de ne pas se démarquer par exemple au sein de leur intercommunalité ou de leur instance départementale’’.