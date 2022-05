Le parti Horizons espère que "les mieux placés" seront choisis pour les législatives

Quelle(s) place(s) auront les élus d'Horizons, le parti d'Edouard Philippe, pour les législatives ? À moins de quarante jours du premier tour du scrutin, une première liste de noms d'investis devrait être dévoilée ce mercredi ou jeudi. "Il s'agit de choisir les femmes et les hommes les mieux placés pour remporter les circonscriptions, et donc demain pour mettre en œuvre le projet présidentiel" assure sur France Bleu Normandie, Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-les-Elbeuf et représentant d'Horizons en Normandie.

RÉÉCOUTEZ - Laurent Bonnaterre, représentant d'Horizons en Normandie, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin. Copier

Si des propos peu avenant d'Emmanuel Macron à l'encontre d'Edouard Philippe ont fuité dans la presse, Laurent Bonnaterre estime qu'il ne faut pas s'y fier. Les négociations "ne sont jamais des moments de pure poésie" reconnaît le maire de Caudebec-les-Elbeuf. "Nous ne sommes pas acides, pas amères, on travaille" assure l'élu.

Le parti espère décrocher de nombreuses investitures et compte sur son implantation locale pour y parvenir. "Horizons a une structuration territoriale très importante, explique Laurent Bonnaterre. Nous avons beaucoup, beaucoup de maires. C'est l'un de nos ADN de fabrication. Edouard Philippe tient beaucoup à cet ancrage local, qui a parfois fait défaut à une partie de la majorité présidentielle. Donc nous voulons faire valoir nos compétences et nos enracinement locaux."

Laurent Bonnaterre sera-t-il lui-même candidat dans sa circonscription, la 4e, celle de la députée sortante LREM Sira Sylla ? "Si jamais on me demande d'étudier ma candidature, évidemment, je l'étudierai avec intérêt et l'engagement qu'on me connaît. Mais ce n'est pas moi qui fera ce choix."

Le PS dans une "dérive idéologique totale"

Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, Laurent Bonnaterre estime le PS "dans une dérive idéologique totale". "Les écologistes ont renoncé à l'Europe et les socialistes sont en train de faire pareil, de renoncer aussi à la laïcité et à ce qui faisait jusqu'il y a encore peu de temps l'ADN du parti" déclare l'élu. "Je pense que le PS n'a rien à gagner à courir derrière les extrêmes."