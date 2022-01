Le parti Reconquête revendique près de 800 adhérents dans le Loiret

La branche départementale du parti d'Eric Zemmour, Reconquête Loiret, a invité ses partisans ce dimanche 23 janvier au château de Villette, près de La-Ferté-Saint-Aubin, pour évoquer la campagne présidentielle. L'organisation annonce compter déjà près de 800 adhérents et plus de 2000 sympathisants.

Au centre, Jean-Yves Narquin et Valentin Blelly, qui coordonnent respectivement le parti Reconquête dans le Centre-Val de Loire et le Loiret.

Le parti d'Eric Zemmour s'organise au niveau local. "Reconquête Loiret" a accueilli ce dimanche après-midi au château de Villette, à Menestreau-en-Villette, près de La-Ferté-Saint-Aubin, ses partisans pour leur présenter la campagne électorale et l'organisation dans le Loiret. Près de 300 sympathisants étaient annoncés sur place. Impossible cependant pour la presse de les compter. L'organisation nous a demandé de partir avant l'arrivée des militants prétextant une "réunion privée". Interdiction également de leur tendre le micro.

Jean Messiha finalement absent

Mais avant cela, les membres de "Reconquête Loiret" ont bien voulu répondre à nos questions, pendant une conférence de presse qu'ils ont organisé avant leur fameuse "réunion privée". Etaient notamment présents : Jean-Yves Narquin, porte-parole de Reconquête dans la région Centre-Val de Loire et Valentin Blelly coordinateur départemental dans le Loiret. Jean Messiha, l'un des porte-paroles d'Eric Zemmour devait être là, mais a finalement annulé sa présence "en raison d'un problème familial", selon Valentin Blelly.

Une partie des sympathisants du parti Reconquête avant la "réunion privée" au château de Villette © Radio France - Thomas Vichard

"On est à près de 800 adhérents aujourd'hui et plus de 2000 sympathisants", affirme Valentin Blelly, qui dit "sentir une dynamique et un espoir suscité par la candidature d'Eric Zemmour." A titre de comparaison, le parti Les Républicains dans le Loiret comptabilise 1100 adhérents.Les ralliements de Guillaume Peltier, Jérôme Rivière et Gilbert Collard auraient même provoqué selon lui une "dynamique folle." "Je n'avais jamais vu ça et les anciens du RPR qui nous ont rejoint disent ne pas avoir vu ça depuis la création du RPR justement", continue-t-il.

Quatre ralliements de personnalités politiques locales, aucun poids lourd

Mais ces ralliements, qui visent les membres de LR et du Rassemblement National, ont-ils été suivi au niveau local ? Valentin Blelly a annoncé les arrivées dans le parti de quatre personnalités politiques loirétaines. Une seule est issue des Républicains : Catherine Péroux, ancienne adjointe (2014-2019) au maire de Saint-Jean-le-Blanc. Elle était également engagée dans le Loiret dans la campagne de François Fillon lors de la dernière élection présidentielle.

Arlette Fourcade, ancienne conseillère municipale (FN) à Orléans et à la métropole a également rejoint Reconquête, tout comme Pascal Guérin, ex-adjoint à La-Chapelle-Saint-Mesmin et président du MPF (le parti de Philippe de Villiers) dans le Loiret pendant 10 ans. Enfin, autre arrivée dans le parti d'extrême-droite, celle de Luc Bucheton, secrétaire départemental du parti Debout La France.

Pas de réponse précise en revanche sur une éventuelle visite d'Eric Zemmour dans le Loiret. "Nous espérons qu'il puisse se déplacer ici, mais nous aurons d'autres personnalités prochainement, comme Guillaume Peltier. Mais pour l'instant il n'y a aucune date de fixée", explique Valentin Blelly.