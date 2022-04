"Le Parti socialiste a fait son temps", reconnaît le maire de Nancy Mathieu Klein

Deux jours après les résultats du premier tour de la présidentielle et l'échec cuisant du PS, le porte-parole de campagne d'Anne Hidalgo et maire de Nancy, Mathieu Klein, a reconnu sur France Bleu Lorraine la fin de son parti. "L'outil a fait son temps", mais pas ses valeurs, selon l'élu de gauche.

Un appel au rassemblement... sans la France Insoumise ?

"Lutter contre les inégalités pour la justice sociale, faire de la transition écologique et de la justice sociale les deux faces d'une même pièce, avoir les valeurs républicaines chevillées au corps. Défendre l'Union européenne et la construction européenne au moment où la guerre est revenue sur le sol européen. Pour moi, ce sont des valeurs qui sont plus que jamais d'actualité", a énuméré Mathieu Klein.

Après un tel constat d'échec, le maire de Nancy appelle donc la gauche à se reconstruire avant les prochaines élections, celles des législatives. "Nous devons aujourd'hui, avec des écologistes, des socialistes, des communistes, nous devons nous poser la question : quelle sont les projets, les valeurs, les idées, les combats que nous voulons continuer à conduire parce que la démocratie a besoin de la gauche."

Faire barrage au Rassemblement National

Une main tendue à toute la gauche... ou presque. "Les insoumis ont fait le choix de ne pas se qualifier dans la gauche de gouvernement, donc moi, je les laisse aussi à leurs engagements. Mais les électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, comme ceux qui ont voté Emmanuel Macron, je crois qu'ils sont nombreux à partager nos valeurs. Nous devons leur proposer, dès les élections législatives une nouvelle plateforme."

Avant cette échéance, il y a le deuxième tour de la présidentielle : Mathieu Klein appelle les électeurs à voter Emmanuel Macron pour "sauver la République".