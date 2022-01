Le Parti socialiste lance la campagne d'Anne Hidalgo en Dordogne

De gauche à droite : Serge Mérillou, Emeric Lavitola, Delphine Labails et Germinal Peiro.

Ils étaient quatre ce lundi soir à prendre la parole pour lancer officiellement la campagne d'Anne Hidalgo en Dordogne. Réunis au siège de la fédération rue Sévène à Périgueux, devant une quinzaine d'élus PS, le sénateur Serge Mérillou, le secrétaire fédéral du parti Emeric Lavitola, la maire de Périgueux Delphine Labails et le président du département Germinal Peiro ont pris la parole tour à tour pour détailler le programme d'Anne Hidalgo pour la présidentielle 2022.

70 propositions

"Nous nous plaçons dans la gauche de gouvernement", a souligné Emeric Lavitola. "Quand d'autres seraient là pour témoigner, s'opposer, nous voulons diriger", a-t-il indiqué. "Nous partons en campagne avec la foi. Anne Hidalgo répond à trois urgences : sociale, écologique, et démocratique", a ajouté Serge Mérillou. Anne Hidalgo a rédigé 70 propositions parmi lesquelles l'instauration du droit de vote à 16 ans, une hausse du Smic de 200 euros par mois, la retraite à 62 ans, l'amélioration de la rémunération des enseignants ou encore la possible prise en charge par l'Etat de la rénovation énergétique des habitations.

"Anne Hidalgo peut s'appuyer sur un réseau d'élus important. En tant que maire de Paris, elle a acquis une expertise qu'aucun autre candidat n'a", a rappelé Delphine Labails, maire de Périgueux et par ailleurs membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo.

Anne Hidalgo en Dordogne ?

Questionné sur le faible score d'Anne Hidalgo dans les sondages - elle ne dépasse pas les 4 % d'intentions de vote - le président du département Germinal Peiro a réaffirmé son soutien à la candidate. "Je ne peux pas croire qu'il n'y ait que 2 % de socialistes en France aujourd'hui. Il y a un trouble général, et la dispersion de la gauche porte tort à tous les candidats de la gauche. Je suis persuadé que les valeurs que nous portons, qui sont les valeurs des socialistes : la justice sociale, aller vers plus d'égalité, travailler pour l'ensemble de la société etc... les Français les écouteront."

Le millier de militants socialistes que compte la Dordogne va désormais débuter une large campagne de proximité, avec du tractage, des rencontres entre citoyens et du porte-à-porte. Le comité Anne Hidalgo prévoit également l'organisation d'un meeting, ainsi que la venue prochaine d'Anne Hidalgo en Dordogne.