Le Parti Socialiste en appelle au rassemblement des forces de gauche en Haute-Vienne en 2021

La fédération du Parti Socialiste en Haute-Vienne se met en ordre de bataille pour les prochaines élections départementales et régionales.Les socialistes, malgré les divisions, prônent toujours le rassemblement des forces de gauche .

Le Parti Socialiste va célébrer cette année les 40 ans de l'élection de François Mitterrand et les 50 ans du congrès d'Epinay. Sans oublier de préparer l'avenir avec, a priori en septembre, le congrès du PS qui doit aboutir aux premières propositions en vue de la prochaine élection présidentielle. Avec deux mots d'ordre. Ouverture et rassemblement. "L'année 2021 va être une année cruciale. Tant sur le plan électoral que programmatique" estime Gulsen Yildirim, première secrétaire du parti en Haute-Vienne.

Le PS veut se mettre en ordre de bataille pour reprendre le pouvoir

A ses yeux, "il y a un cycle qui se termine, celui d'Epinay. Et il y a un nouveau cycle à construire avec un Parti Socialiste qui sera plus en phase avec les attentes de la société" assure celle qui représente la nouvelle génération des socialistes dans le département. "Les mois qui viennent vont vraiment être dans la réflexion, dans la construction d'un programme". Sans oublier les prochaines élections régionales et départementales. A ce niveau là, le PS souhaite rassembler, mais ce n'est pas gagné.

Que l'ensemble des organisations politiques qui composent la gauche travaillent ensemble - Gulsen Yildirim

En Haute-Vienne, la France Insoumise et Europe Ecologie les Verts ont déjà monté leur propre collectif baptisé "la Relève Citoyenne" en vue de ce scrutin. Comme pour mieux tourner le dos au PS. Mais Gulsen Yildirim veut croire en un possible rassemblement pour qu'en 2021, la gauche soit autre chose qu'une machine à perdre. "Il faut qu'on soit à l'écoute des gens qui ont une sensibilité de gauche et qui attendent une chose. Que l'ensemble des organisations politiques qui composent la gauche travaillent ensemble. C'est un impératif. Jusqu'au bout, je porterai ce message".