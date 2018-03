Le PS en perte de vitesse va tenter cette année de retrouver des couleurs, et la course aux «militants perdus» commence dès ce soir, mercredi à 21 h, avec un débat télévisé sur LCI entre les 4 prétendants au poste de 1er secrétaire

Saint-Étienne, France

Les députés Stéphane Le Foll, 58 ans, Olivier Faure, 49 ans, Luc Carvounas, 46 ans, et le député européen Emmanuel Maurel, 44 ans vont donc tenter d’incarner mercredi soir le renouveau du PS.

Un véritable défi, quand on connait aujourd’hui l’état du parti dans l'opinion publique.

Parmi les 4, deux candidats semblent se détacher Olivier Faure le président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale et Stéphane Le Foll, l’ancien ministre de l’agriculture, proche de François Hollande. Mais une chose est sure chacun des 3, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel restent de parfaits inconnus pour les Français.

Et ce sont pourtant ces quatre-là qui vont devoir montrer aux Français justement que le PS est toujours vivant et qu'il a les moyens de se refonder.

Pour ce qui est des élus ligériens les soutient semblent déjà acquis à Luc Carvounas pour le députe Régis Juanico qui lui accorde une continuité du programme présidentiel défendu en son temps par Benoit Hamon. Pierrick Courbon lui est encore indécis, mais penche aussi pour Carvounas. Marie-Hélène Riamon, élue au conseil régional soutient plutôt Olivier Faure en misant sur le renouveau qu'il incarne. Johan Cesa autre conseiller régional milite lui en faveur d'Emmanuel Morel le député européen.

Le challenge est loin d’être gagné si l’on en croit les propos recueillis hier dans les rues de Saint Étienne auprès de passant qui se souviennent un jour avoir voté socialiste

Quelques réactions de stéphanois dans les rues Copier

Les 102 000 militants encore adhérents seront appelés à voter pour élire le 1er secrétaire du PS, les 15 et 29 mars prochains, avant le 78eme congrès national qui se tiendra à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis les 7 et 8 avril.