Le Parti socialiste, le Parti communiste et Génération.s veulent s'unir pour les élections municipales à Nîmes

Nîmes, France

Il pourrait y avoir une liste commune entre le Parti Socialiste, le Parti communiste et Génération.s aux prochaines élections municipales de mars 2020 à Nîmes. Les trois partis ont publié ce jeudi en fin d'après-midi un communiqué commun dans lequel ils indiquent qu'ils ont "décidé d'acter officiellement leur union et s'engagent pour la construction d'une liste de rassemblement de gauche, citoyenne et écologiste dès le premier tour". Un signe fort, même s'il reste encore de nombreux points à régler avant de concrétiser ce projet et notamment le nom de la tête de liste.