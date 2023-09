Le Parti Socialiste suspend les fonctions du 1er secrétaire fédéral de Côte-d'Or à titre conservatoire

Le Bureau National du Parti Socialiste s'est réuni ce mardi 12 septembre à Ivry-sur-Seine en région parisienne. Il s'est notamment penché sur le dossier de Michel Neugnot. Le premier secrétaire fédéral du PS en Côte-d'Or est accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Mahamadou Sangaré, élu à la ville de Nevers, lors d'une réunion à Imphy dans la Nièvre le 22 août dernier à l'occasion de la présentation d'un chantier.

La commission nationale des conflits est saisie et en attendant, le Bureau National du PS a décidé de suspendre, de façon temporaire, Michel Neugnot de sa fonction de 1er secrétaire du PS 21 à titre conservatoire et d’ouvrir une enquête. Le parti va enclencher une procédure contradictoire afin de faire la lumière sur ces accusations, que Michel Neugnot dément.

Sangare Mahamadou - -

Mahamadou Sangaré lui n’a pas déposé plainte contre le vice président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports.

Dans un communiqué adressé à la rédaction de France Bleu Bourgogne, le Parti Socialiste précise que "ces propos, s’ils étaient avérés, revêtiraient un caractère raciste.(..) La Commission nationale des conflits du Parti socialiste devra, dans le cadre d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense, faire toute la lumière sur les accusations portées à l’égard de Michel Neugnot." Dans son communiqué, le parti précise aussi que la Commission nationale des conflits présidée par Robert Gelli, prendra ensuite toutes les décisions qui s’imposeront.

Michel Neugnot reste serein et dément ces accusations

De son côté Michel Neugnot prend acte de sa suspension à titre conservatoire du poste de premier fédéral par le bureau national du Parti socialiste. "Cette décision me permettra de me défendre sereinement. J'affirme que je ne me suis jamais adressé à cet élu dans les termes qui me sont reprochés. Plusieurs témoignages de participants à la réunion du 22 août confirment cette version des faits. Ils seront versés au dossier. Je ne doute pas que le débat contradictoire établi par mon parti permettra de rétablir les faits réels. Je ne peux imaginer que mon parti balaie 50 ans d'engagement en faveur des valeurs socialistes et humanistes, sur la seule foi d'un témoignage d'un opposant politique." explique l'élu dans un communiqué.