Le pass sanitaire démarre poussivement dans les piscines, les musées et les cinémas du Poitou

Dans les piscines et les musées, le pass sanitaire débarque. Pour les piscines de Grand-Poitiers, il faudra venir muni d'une pièce d'identité et d'un document attestant que vous êtes vaccinés et immunisés. Si ce n'est pas le cas, il faudra un test PCR de moins de 48h ou un document attestant que vous avez eu le Covid au cours des six derniers mois. Sans ces preuves, vous ne pourrez pas rentrer. Ce sont les personnels d'accueil qui réaliseront les contrôles. A cela s'ajoute toujours une jauge restreinte (125 personnes à Chauvigny par exemple). A noter, pour les leçons des enfants, les parents ne pourront plus restés à l'intérieur. Ils devront patienter dehors, devant la piscine.