Le pass sanitaire et vaccinal ne sera pas réutilisable à partir du 1er août sans une nouvelle loi

Le nouveau projet de loi sanitaire, qui doit prendre le relais au 1er août des "mesures de vigilance" mises en place ces derniers mois, ne prévoit pas de prolongation du pass vaccinal ou sanitaire, selon les informations de nos confrères de France Inter. Présenté ce jeudi par la Première ministre Elisabeth Borne aux présidents des groupes parlementaires, le texte ne comprendra que deux articles dans lesquels ne figure pas cet outil de contrôle du statut vaccinal.

Le premier article prolonge jusqu'au 31 mars 2023 les dispositifs de surveillance épidémique et d'identification des cas contacts (les fichiers informatiques SI-Dep et Contact Covid). Le second prévoit simplement la possibilité de remettre en place des dispositifs de contrôles aux frontières (certificat de vaccination ou test négatif) si un variant préoccupant se propageait rapidement à l'étranger.

Nouvelle loi nécessaire pour réactiver le pass à l'avenir

"Le virus circule de nouveau activement, mais l'impact sur le système hospitalier est faible", a assuré la Première ministre Elisabeth Borne aux présidents de groupes parlementaires jeudi, justifiant ainsi la fin de la plupart des mesures attachées à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. L'absence du pass vaccinal ou sanitaire dans ce texte signifie que l'exécutif devrait repasser par un nouveau projet de loi s'il souhaite à l'avenir le remettre en place, en cas de flambée épidémique.

Le texte doit être présenté en début de semaine prochaine en Conseil des ministres et examiné en Commission des lois à l'Assemblée nationale à partir du mardi 5 juillet, avant d'être voté au Parlement courant juillet.