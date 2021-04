Maxime Meunier vient d'être réélu à la tête du parti LR en Sarthe. Invité de France Bleu Maine ce mardi, il prône pour un report des élections à l'automne et dit ne plus parler au président actuel du département Dominique Le Méner.

Sarthe : le patron de LR et le président du conseil départemental ne se parlent plus

Le Premier ministre va proposer que les élections régionales et départementales soient décalées d'une semaine. Elles pourraient donc être organisées les 20 et 27 juin. Pas question pour Jean Castex de reporter le scrutin à l'automne comme le souhaite 57 % des maires sarthois interrogés sur la question. C'est aussi le souhait de Maxime Meunier.

Le président des Républicains de la Sarthe, qui vient d'être réélu, milite ce mardi pour un report du scrutin à l'automne pour plusieurs raisons.

Maxime Meunier, qui vient d'être réélu à la tête de LR en Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

C'est difficile de faire campagne

Le nouveau patron des Républicains en Sarthe souhaite que les élections soient reportées à l'automne car il pense que ce ne sera pas la priorité des Français d'aller voter au juin au déconfinement. La deuxième raison pour laquelle il souhaite ce report, c'est que ce sera difficile de faire campagne. Et puis, selon lui, ce sera aussi compliqué pour les maires d'organiser les bureaux de vote.

Faire une campagne, sans se réunir et passer par les réseaux sociaux, ce n'est pas idéal. - Maxime Meunier, le nouveau patron des Républicains en Sarthe

Pour le moment, il n'y a pas eu de réunion entre le patron de LR et le président du conseil départemental de la Sarthe pour organiser et préparer la campagne. Et selon Maxime Meunier, les deux hommes ne se parlent plus : "Je vais lui écrire pour renouer le contact". Il rajoute que pour le moment, il n'y a de candidat déclaré. Il y a certes des sortants qui vont se représenter comme Fabienne Labrette Ménager, ou Frédéric Beauchef.

