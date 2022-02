Le président des Républicains dans l'Oise Eric Woerth se rallie à Emmanuel Macron

Le patron des Républicains dans l'Oise, Eric Woerth a annoncé ce mercredi son ralliement à Emmanuel Macron. Il annonce se mettre en congé du parti et a reçu le soutien de plusieurs ministres issus de LR.

Le président des Républicains dans l'Oise Eric Woerth a annoncé ce mercredi dans une interview au Parisien son ralliement au président Emmanuel Macron. Une décision qui fait réagir au sein des Républicains, déjà représentés dans la course à l'Elysée par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

A ce titre, Eric Woerth a déclaré se mettre en congé du parti, ce qu'avait demandé plus tôt le patron des Républicains Christian Jacob. Les ministres Bruno Lemaire et Sébastien Lecornu, eux-mêmes issus des Républicains avant leur entrée au gouvernement, ont de leur côté salué ce ralliement. Le ministre de l'Économie estime que c'est "un choix de sincérité, à la hauteur des enjeux économiques et financiers actuels".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs réactions s'élèvent au sein des Républicains : "une perte" estime le député LR du Vaucluse Julien Aubert, "l'animal repu va chercher une autre gamelle", tacle son homologue des Bouches-du-Rhône Eric Diard. Plusieurs voix, à droite comme à gauche (comme le député France Insoumise du Nord Ugo Bernalicis) demandent aussi son départ de la présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Une place qu'il occupe en qualité de membre de l'opposition.