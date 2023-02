Le patron des Républicains en Dordogne est contre le projet initial de réforme des retraites

"Les Français ont l'impression que ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont ceux qui travaillent et qui se lèvent tôt", disait Basile Fanier ce lundi matin sur France Bleu Périgord. Interrogé sur le projet de réforme des retraites du gouvernement, le chef de file des Républicains en Dordogne s'est dit contre le projet initial d'une réforme qui "intervient à un moment parfaitement inopportun. On a une crise sociale, une inflation qui est en train d'exploser".

ⓘ Publicité

Carrières longues et pénibilité

L'examen de la réforme du gouvernement s'est achevé ce vendredi à l'Assemblée Nationale après dix jours de débats houleux. Le 28 février, le texte sera étudié en commission au Sénat avant d'être examiné début mars. Pour Basile Fanier, le projet pose plusieurs problèmes, sur la pénibilité et les carrières longues notamment.

"Cette réforme ne tient pas compte de la diversité des Français. Ceux comme moi qui ont fait des études longues, ça ne me dérange pas qu'ils travaillent un peu plus longtemps. Mais vous avez des Français qui ont des carrières longues. Et puis vous avez la pénibilité. Sur ce sujet le gouvernement est aux abonnés absents", ajoute Basile Fanier.

Aurélien Pradié démis de ses fonctions de numéro 2

Ce weekend, Eric Ciotti, le patron des Républicains a démis de ses fonctions son numéro 2 du parti le député du Lot Aurélien Pradié . Pour Basile Fanier, qui se réclame d'une "droite gaulliste", "Aurélien Pradié multiplie les petites phrases. Il y a quelques jours il disait que la droite n'avait pas de chef. Il a appris à ses dépens, qu'hélas elle en avait un, c'est Eric Ciotti" Avant d'ajouter : "Eric Ciotti a des convictions que je partage pour l'essentiel mais il a surtout cette force de rassembler notre famille politique et prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Celle qu'il a pris il y a deux jours s'imposait".