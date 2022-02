Le patron du PS dans le Nord Benjamin Saint-Huile ne parrainera pas Anne Hidalgo et quitte le parti

Benjamin Saint-Huile quitte le PS et ses fonctions de Premier secrétaire de la fédération du Nord, vendredi 4 février 2022, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Image d'archive.

C'est un retournement qu'on n'avait pas vu venir. Benjamin Saint-Huile, maire de Jeumont et jusqu'ici Premier secrétaire de la fédération du Parti socialiste du Nord, a annoncé vendredi 4 février 2022 qu'il quitte le PS et ne "parrainera aucun candidat", Anne Hidalgo étant "disqualifiée" à ses yeux.

Il y a deux semaines encore, Benjamin Saint-Huile participait au lancement, en grande pompe, du comité départemental de soutien de la candidature d'Anne Hidalgo. Sauf qu'entre-temps, la Primaire populaire est passée par là, où 400 000 personnes ont voté pour faire émerger Christiane Taubira alors que la maire de Paris a terminé 5e. "C'est un sondage qui est extrêmement clair sur la volonté d'unité d'une part et sur la disqualification brutale de la candidature d'Anne Hidalgo, et c'est le plus dur, aux yeux de ceux qu'on est censé représenter."

"Une situation intenable de tristesse et d'incompréhension"

"La campagne d'Anne Hidalgo est à plat, rien ne se passe, rien ne prend", assène le maire de Jeumont. Encarté depuis 2005 au PS, il a regretté "l'entêtement" et "la surdité" de son parti pour qui "l'élection (présidentielle) pourrait avoir un caractère létal".

Je ne participerai pas à cette duperie

Des propos amers et remplis de "colère" : "Je ne peux plus dire à mes militants que ça va bien se passer, qu'il faut y aller, faire campagne et qu'on est légitime."

Pas de parrainage pour 2022

Aujourd'hui, Benjamin Saint-Huile plaide pour l'union de la gauche et espère que sa décision sera entendue par les responsables politiques de gauche. "Ce qu'ils décident sciemment de faire laisse les électeurs de gauche dans une situation intenable de tristesse et d'incompréhension. Je dis tout haut ce que les électeurs pensent tout bas quand ils nous rencontrent, qu'on est complètement stupide de penser que séparément, on y arrivera."

Cependant, il explique qu'il ne rejoindra "aucun camp, aucune autre tribu, je n'irai pas d'Hidalgo à Jadot, de Jadot à Taubira et le vote Mélenchon n'a jamais été une option". Dès lors, il ne parrainera personne pour cette élection présidentielle.

Du côté du Parti Socialiste, on ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu. "C'est une petite turbulence, minimise le sénateur nordiste Patrick Kanner. C'est une décision personnelle, unilatérale et non-concertée mais qui importe peu puisqu'il ne s'était pas vraiment engagé dans la campagne d'Anne Hidalgo."

Le PS minimise l'effet

Celui qui est aussi le vice-président de la campagne socialiste indique que la primaire populaire ne change rien puisque Anne Hidalgo n'était pas candidate. "Je regrette qu'il ne se soit pas retiré sur la pointe des pieds", a ajouté M. Kanner.

Anne Hidalgo est justement attendue à Lille, dimanche 6 février, où elle rencontrera notamment Martine Aubry et se rendra au stade Pierre-Mauroy pour le match opposant Lille au PSG.

Benjamin Saint-Huile quitte donc toutes ses fonctions au sein du Parti socialiste, y compris la présidence du groupe socialiste et communiste au Conseil régional des Hauts-de-France. Mais il indique qu'il continuera d'y siéger, si les autres membres l'acceptent.