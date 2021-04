Ex-officier, patron du RN en Mayenne, signataire de la tribune dans Valeurs Actuelles : "j'en suis fier"

La tribune, publiée par Valeurs Actuelles le 21 avril et signée par "une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires", appelle le président Emmanuel Macron à défendre le patriotisme. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle de 2022, les a aussitôt invités à la rejoindre.

"On laisse entrer une immigration sans être en mesure de faire quoi que ce soit", Jean-Michel Cadenas sur France Bleu Mayenne

Parmi les signataires : le secrétaire départemental du Rassemblement National de la Mayenne, Jean-Michel Cadenas. Interrogé par France Bleu Mayenne, cet ancien officier de la gendarmerie, candidat aux élections régionales, affirme que le pays est en danger : "je me rends compte que dans certains quartiers on est complètement en dehors de la légalité républicaine. Rien n'est fait. Plus ça va, plus c'est le bazar. Les gens qui ont signé cette tribune sont prêts à relever le défi de la défense de la France. On parle beaucoup de résistance mais qui sera résistant quand ça ira mal ? On se comptera sur les doigts de la main, comme en 40. Il y a des gens qui collaboreront et d'autres qui résisteront". Mais collaborer avec qui et résister à quoi lui demande-t-on : "collaborer avec ceux qui mettent le bazar dans les quartiers, ceux qui menacent la vie républicaine, la démocratie, ceux qui tirent sur les policiers".

Sur les sanctions réclamées par la ministre des Armées, Jean-Michel Cadenas se déclare serein. N'étant plus officier d'active, il explique ne pas être soumis à un devoir de réserve.

La ministre des Armées Florence Parly demande des sanctions contre les militaires signataires d'une tribune dénonçant le "délitement" de la France et se disant prêts à "soutenir les politiques" qui s'y opposeront. "Pour ce qui concerne les militaires qui ont enfreint le devoir de réserve, bien entendu, des sanctions sont prévues, et j'ai donc demandé pour ceux qui seraient parmi les signataires signalés, des militaires d'active, j'ai demandé au chef d'état major d'appliquer les règles qui sont prévues dans le statut des militaires, c'est-à-dire des sanctions", a-t-elle déclaré sur France Info.